El Barcelona visita al Levante este domingo 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de Valencia, por la quinta jornada de LaLiga 2026/27 . El cuadro culé afronta una nueva prueba como visitante ante el conjunto granota, en un duelo importante para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la tabla de posiciones del fútbol español. El partido comenzará a las 11:15 en Argentina y Uruguay, 10:15 en Chile, y 9:15 en Colombia, Perú y Ecuador. Si estás en México, puede seguir el partido EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal de Sky Sports por TV y Streaming Online.

¿Cómo ver EN VIVO FC Barcelona vs. Levante por LaLiga 2026-27 vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona vs. Levante por la Jornada 5 de LaLiga 2026-27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

Región de México Hora local Dónde verlo en TV Streaming Noroeste: Baja California 07:15 a. m. SKY Sports SKY+ Pacífico: Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Nayarit 08:15 a. m. SKY Sports SKY+ Centro: CDMX, Edomex, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Querétaro y la mayor parte del país 09:15 a. m. SKY Sports SKY+ Sureste: Quintana Roo 10:15 a. m. SKY Sports SKY+

La hora de referencia es 09:15 a. m. en CDMX; el juego inicia a las 16:15 en España. Para verlo, se requiere una suscripción activa de SKY que incluya SKY Sports; quienes tengan habilitado el servicio digital pueden seguirlo también en SKY+ desde dispositivos compatibles. Conviene revisar la guía de programación de SKY poco antes del inicio para confirmar el canal exacto asignado, ya que la señal puede variar dentro de su oferta.

¿Cómo ver EN VIVO FC Barcelona vs. Levante por LaLiga 2026-27 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Levante por la Fecha 5 de LaLiga 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.