Este sábado 17 de octubre, el Estadio La Cartuja de Sevilla será el epicentro de un vibrante duelo por la novena fecha de LaLiga, cuando el Real Betis reciba a Barcelona a partir de las 10:30 a. m. (hora de México), 11:30 a.m. (Perú, Colombia, Ecuador), 12:30 p.m. (Bolivia y Venezuela) y 1:30 p.m. (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay). La escuadra verdiblanca, dirigida por Manuel Pellegrini, llega con el ánimo por las nubes tras su reciente victoria frente al Porto en la Champions League, y saltará al campo con la ambición de arrebatarle la racha perfecta y el invicto al líder del campeonato.

Bajo la batuta del ‘Ingeniero’, el conjunto andaluz ha logrado consolidar una identidad muy clara, teniendo a Isco como el gran orquestador de su fútbol, sumado al excelente momento deportivo que atraviesan Abde Ezzalzouli y Antony. Conscientes de la posesión asfixiante que suele proponer el Barcelona, se espera que el Betis plantee un bloque más conservador, apostando por la disputa física en el mediocampo y castigando mediante contragolpes letales.

Por su parte, el cuadro culé aterriza en Sevilla tras aplastar al Galatasaray en la Liga de Campeones, ratificando por qué gran parte del entorno futbolístico lo considera el equipo más en forma de Europa en la actualidad. Lamine Yamal se erige como su principal carta de desequilibrio, exhibiendo una enorme facilidad para eludir rivales y generar peligro constante en el área. Esta magia se complementa a la perfección con el olfato goleador de Raphinha; el capitán brasileño ha forjado una sociedad letal con el canterano español y llega con la puntería afinada para este crucial compromiso.

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