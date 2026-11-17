La selección argentina afrontará una nueva prueba tras la derrota por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, en el inicio de la etapa sin Lionel Messi. La Albiceleste disputará su segundo amistoso frente a Costa Rica, este martes 17 de noviembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Lionel Scaloni prepara algunos cambios en la alineación titular respecto al último encuentro, con el objetivo de probar variantes y evaluar el rendimiento de sus jugadores durante esta fecha FIFA.
Por su parte, Costa Rica llegará al compromiso luego de caer ante Ecuador en Quito. El equipo centroamericano buscará recuperarse y dar la sorpresa frente a Argentina. Entre sus principales figuras destacan Manfred Ugalde y Celso Borges, quienes tendrán la responsabilidad de liderar al conjunto dirigido por Bryan Ruiz en este desafío.
¿Dónde ver Argentina vs. Costa Rica EN VIVO?
En Argentina, el partido de la Albiceleste empezará a las 20:00 horas, y contará con la transmisión EN VIVO TyC Sports y Telefe. A continuación, revisa la programación de canales según tu localidad.
- Argentina: TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play y mitelefe
- Costa Rica: Teletica EN VIVO, Repretel EN VIVO, TD7, Repretel Canal 6, Teletica Radio 91.5 y TDMAX.
- Puerto Rico: ViX
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Vamos
- Estados Unidos: ViX
En Costa Rica, el partido amistoso ante Argentina empezará a las 5:00 p.m. y lo puedes ver EN VIVO por Teletica, Repretel, TD7, Canal 6 y TDMAX.
¿A qué hora juega Argentina vs. Costa Rica?
El partido amistoso entre las selecciones de Argentina y Costa Rica se disputará el martes 17 de noviembre de 2026. Los horarios del compromiso según tu localidad:
- 15:00 horas: Estados Unidos (Pacífico - PT).
- 16:00 horas: Estados Unidos (Montaña - MT).
- 17:00 horas: México (Centro), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos (Centro - CT).
- 18:00 horas: Perú (PET), Colombia, Ecuador, Panamá y Estados Unidos (Este - ET).
- 19:00 horas: Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana.
- 20:00 horas: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.