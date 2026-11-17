México recibe a Jamaica este martes 17 de noviembre de 2026 a las 8:30 p.m. de Ciudad de México, 9:30 p.m. ET, 8:30 p.m. CT y 6:30 p.m. PT en el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León, por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. El partido comenzará en Estados Unidos. Los Reggae Boyz llegan con ventaja global de 3-2 tras ganar en Kingston con anotaciones de Renaldo Cephas, Richard King y un autogol de Jesús Gallardo. Gilberto Mora y Julián Quiñones descontaron para el Tri, dos goles como visitante que mantienen abierta la eliminatoria antes de la definición en Monterrey. Si quieres ver el partido Jamaica vs. México EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por TV abierta y streaming online en diferentes países, revisa qué canales están disponibles, dónde verlo y todos los detalles del encuentro.

México avanzará al Final Four y asegurará su boleto a la Copa Oro 2027 si gana 1-0, 2-1 o por una diferencia mínima de dos anotaciones. Un triunfo mexicano por 3-2 igualará el marcador global y los goles de visitante, por lo que la serie continuará en tiempo extra y, de ser necesario, penales. Si el Tri vence por un gol desde el 4-3, Jamaica clasificará por marcar más tantos fuera de casa, mientras que un empate o victoria caribeña también eliminará al conjunto local.

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Jamaica vs. México se juega este martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León, válido por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. El inicio está programado para las 23:30 en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay; 22:30 en Bolivia y Venezuela; y 21:30 en Colombia, Ecuador y Perú.

País o región TV disponible Streaming online disponible Jamaica -- Bluu México Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo Claro Sports, ViX Mexico Argentina -- VPN Bolivia -- VPN Perú -- VPN Colombia -- VPN Ecuador -- VPN Chile -- VPN Uruguay -- VPN Paraguay -- VPN Brasil -- VPN Estados Unidos TUDN USA, Univision TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX España -- YouTube, CONCACAF GO

En territorio jamaiquino, la alternativa principal es Bluu para verlo online de forma oficial. En México, en cambio, tienes más de una opción como Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo y Azteca Deportes En Vivo en señal abierta, mientras que Claro Sports y ViX Mexico harán lo propio por streaming.

En Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay y otros mercados sudamericanos, la única opción es utilizar un VPN para conectarse a cualquiera de las señales disponibles que transmitirán el encuentro. Perú, Colombia y Ecuador lo reciben desde las 21:30; Bolivia y Venezuela desde las 22;30; y Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, desde las 23:30.

¿A qué hora juega Jamaica vs. México EN VIVO HOY por Concacaf Nations League 2026?

23:30: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

22:30: Bolivia y Venezuela

21:30: Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos (Este-EST)

20:30: México y Estados Unidos (Centro-CST)

19:30: Estados Unidos (Montaña-CST)

18:30: Estados Unidos (Pacífico-PST)

Posibles alineaciones de Jamaica y México por Concacaf Nations League 2026

Jamaica: Jahmali Waite; Joel Latibeaudiere, Richard King, Miguel Freckleton, Ronaldo Webster; Kyle Ming, Karoy Anderson, Courtney Clarke; Renaldo Cephas, Javon East y Kaheim Dixon. Entrenador: Rudolph Speid.

México: Raúl Rangel; Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Armando González. Entrenador: Rafael Márquez.

El boleto al Final Four de la Concacaf Nations League 2026-27 se definirá en Monterrey, donde México buscará darle vuelta a la serie frente a Jamaica en el partido de vuelta de los cuartos de final. El conjunto de Rafael Márquez recibirá a los Reggae Boyz este martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA, después de perder 3-2 en el encuentro de ida disputado en Kingston. La diferencia de un gol mantiene abierta la eliminatoria y convierte el compromiso en una prueba importante para el Tricolor, que necesita aprovechar su localía. El partido comenzará a las 20:30 horas de Ciudad de México (21:30 ET y 18:30 PT) y contará con transmisión EN VIVO, EN DIRECTO y GRATIS por TV Azteca 7 y Canal 5, además de la cobertura ONLINE de Azteca Deportes, TUDN y ViX. (VIDEO DE X: @miseleccionmx)