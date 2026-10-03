Uno de los clásicos con gran historial se realizará este fin de semana, cuando México vs. Estados Unidos jueguen este sábado 3 de octubre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el imponente State Farm Stadium de Glendale, Arizona por amistoso internacional fecha FIFA. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de canales de TV abierta, cable y streaming online disponible por país, para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital.
México y Estados Unidos se miden tras una jornada de selecciones con resultados que dejaron sensaciones opuestas. El Tri de Rafael Márquez viene de empatar 1-1 ante Perú, con Víctor Guzmán como protagonista al marcar luego de una asistencia de Denzell García. Antes, la Selección Mexicana también había igualado 1-1 frente a Colombia gracias al gol de Gilberto Mora, por lo que buscará recuperar contundencia y solidez en este nuevo reto internacional.
Estados Unidos, en cambio, llega con impulso y poder ofensivo. Los Stars and Stripes, dirigidos por Mauricio Pochettino, vencieron 4-2 a Chile con anotaciones de Berhalter, Hall, Richards y Albert, después de imponerse 4-1 ante Perú en su presentación previa. En aquel triunfo marcaron Ellis, Tillman, Hall y Berhalter, resultados que consolidan al combinado estadounidense como un rival exigente para México en la actual fecha FIFA.
¿Dónde ver México vs. Estados Unidos EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?
México y Estados Unidos se enfrentan este sábado 3 de octubre de 2026 en un amistoso internacional en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. El inicio está programado para las 20:00 horas de CDMX y Perú, equivalentes a las 22:00 ET y 19:00 PT.
|País / audiencia
|TV abierta
|TV de paga
|Streaming online
|Observaciones
|México
|Canal 5, Azteca 7
|TUDN
|Amazon Prime Video, ViX Premium, Claro Sports Premium en YouTube, Azteca Deportes App / web
|La señal de Canal 5 está confirmada por TUDN. Diversos medios mexicanos incluyen también Azteca 7, TUDN y las plataformas indicadas; Claro Sports Premium en YouTube requiere membresía.
|Estados Unidos — inglés
|—
|TNT
|HBO Max
|TNT emitirá el juego en inglés; HBO Max tendrá la transmisión por streaming.
|Estados Unidos — español
|Telemundo
|Universo
|Peacock
|Telemundo y Universo emitirán en español; Peacock ofrece la señal online.
|Cobertura online alternativa
|—
|—
|Fubo, YouTube TV y Hulu + Live TV
|Son alternativas para quienes ya tengan un paquete de TV en vivo que incluya TNT, Telemundo o Universo; la disponibilidad y los planes varían por ciudad y suscripción.
¿A qué hora juega Estados Unidos vs. México EN VIVO por fecha amistoso internacional FIFA?
Estados Unidos recibe a México este sábado 3 de octubre de 2026 en un amistoso internacional de Fecha FIFA. El pitazo inicial será a las 20:00 en Ciudad de México / 22:00 ET, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.
|País o zona
|Hora
|Día
|Estados Unidos (Arizona, sede)
|19:00
|Sábado 3 de octubre
|México (CDMX, centro)
|20:00
|Sábado 3 de octubre
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica
|20:00
|Sábado 3 de octubre
|Colombia, Perú, Ecuador y Panamá
|21:00
|Sábado 3 de octubre
|Estados Unidos (ET: Nueva York, Miami, Washington)
|22:00
|Sábado 3 de octubre
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico
|22:00
|Sábado 3 de octubre
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil
|23:00
|Sábado 3 de octubre
|España (peninsular)
|04:00
|Domingo 4 de octubre
|Reino Unido
|03:00
|Domingo 4 de octubre
Datos clave para ver Estados Unidos-México
|Dato
|Información
|Partido
|Estados Unidos vs. México
|Competición
|Amistoso internacional de Fecha FIFA
|Fecha
|Sábado 3 de octubre de 2026
|Estadio
|State Farm Stadium
|Ciudad
|Glendale, Arizona, Estados Unidos
|Hora local
|19:00
|Hora en México
|20:00, tiempo del centro
|Aforo del estadio
|63,400 espectadores