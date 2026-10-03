Conoce cómo y dónde ver México vs. Estados Unidos en vivo y en directo hoy sábado 3 de octubre por amistoso internacional fecha FIFA 2026. (Foto: Composición Depor)
Conoce cómo y dónde ver México vs. Estados Unidos en vivo y en directo hoy sábado 3 de octubre por amistoso internacional fecha FIFA 2026. (Foto: Composición Depor)

Uno de los clásicos con gran historial se realizará este fin de semana, cuando México vs. Estados Unidos jueguen este sábado 3 de octubre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el imponente State Farm Stadium de Glendale, Arizona por amistoso internacional fecha FIFA. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de canales de TV abierta, cable y streaming online disponible por país, para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital.

México y Estados Unidos se miden tras una jornada de selecciones con resultados que dejaron sensaciones opuestas. El Tri de Rafael Márquez viene de empatar 1-1 ante Perú, con Víctor Guzmán como protagonista al marcar luego de una asistencia de Denzell García. Antes, la Selección Mexicana también había igualado 1-1 frente a Colombia gracias al gol de Gilberto Mora, por lo que buscará recuperar contundencia y solidez en este nuevo reto internacional.

Estados Unidos, en cambio, llega con impulso y poder ofensivo. Los Stars and Stripes, dirigidos por Mauricio Pochettino, vencieron 4-2 a Chile con anotaciones de Berhalter, Hall, Richards y Albert, después de imponerse 4-1 ante Perú en su presentación previa. En aquel triunfo marcaron Ellis, Tillman, Hall y Berhalter, resultados que consolidan al combinado estadounidense como un rival exigente para México en la actual fecha FIFA.

¿Dónde ver México vs. Estados Unidos EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?

México y Estados Unidos se enfrentan este sábado 3 de octubre de 2026 en un amistoso internacional en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. El inicio está programado para las 20:00 horas de CDMX y Perú, equivalentes a las 22:00 ET y 19:00 PT.

País / audienciaTV abiertaTV de pagaStreaming onlineObservaciones
MéxicoCanal 5, Azteca 7TUDNAmazon Prime Video, ViX Premium, Claro Sports Premium en YouTube, Azteca Deportes App / webLa señal de Canal 5 está confirmada por TUDN. Diversos medios mexicanos incluyen también Azteca 7, TUDN y las plataformas indicadas; Claro Sports Premium en YouTube requiere membresía.
Estados Unidos — inglésTNTHBO MaxTNT emitirá el juego en inglés; HBO Max tendrá la transmisión por streaming.
Estados Unidos — españolTelemundoUniversoPeacockTelemundo y Universo emitirán en español; Peacock ofrece la señal online.
Cobertura online alternativaFubo, YouTube TV y Hulu + Live TVSon alternativas para quienes ya tengan un paquete de TV en vivo que incluya TNT, Telemundo o Universo; la disponibilidad y los planes varían por ciudad y suscripción.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. México EN VIVO por fecha amistoso internacional FIFA?

Estados Unidos recibe a México este sábado 3 de octubre de 2026 en un amistoso internacional de Fecha FIFA. El pitazo inicial será a las 20:00 en Ciudad de México / 22:00 ET, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

País o zonaHoraDía
Estados Unidos (Arizona, sede)19:00Sábado 3 de octubre
México (CDMX, centro)20:00Sábado 3 de octubre
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica20:00Sábado 3 de octubre
Colombia, Perú, Ecuador y Panamá21:00Sábado 3 de octubre
Estados Unidos (ET: Nueva York, Miami, Washington)22:00Sábado 3 de octubre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico22:00Sábado 3 de octubre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil23:00Sábado 3 de octubre
España (peninsular)04:00Domingo 4 de octubre
Reino Unido03:00Domingo 4 de octubre

Datos clave para ver Estados Unidos-México

DatoInformación
PartidoEstados Unidos vs. México
CompeticiónAmistoso internacional de Fecha FIFA
FechaSábado 3 de octubre de 2026
EstadioState Farm Stadium
CiudadGlendale, Arizona, Estados Unidos
Hora local19:00
Hora en México20:00, tiempo del centro
Aforo del estadio63,400 espectadores
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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