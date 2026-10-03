Uno de los clásicos con gran historial se realizará este fin de semana, cuando México vs. Estados Unidos jueguen este sábado 3 de octubre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el imponente State Farm Stadium de Glendale, Arizona por amistoso internacional fecha FIFA . ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de canales de TV abierta, cable y streaming online disponible por país, para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital.

México y Estados Unidos se miden tras una jornada de selecciones con resultados que dejaron sensaciones opuestas. El Tri de Rafael Márquez viene de empatar 1-1 ante Perú, con Víctor Guzmán como protagonista al marcar luego de una asistencia de Denzell García. Antes, la Selección Mexicana también había igualado 1-1 frente a Colombia gracias al gol de Gilberto Mora, por lo que buscará recuperar contundencia y solidez en este nuevo reto internacional.

Estados Unidos, en cambio, llega con impulso y poder ofensivo. Los Stars and Stripes, dirigidos por Mauricio Pochettino, vencieron 4-2 a Chile con anotaciones de Berhalter, Hall, Richards y Albert, después de imponerse 4-1 ante Perú en su presentación previa. En aquel triunfo marcaron Ellis, Tillman, Hall y Berhalter, resultados que consolidan al combinado estadounidense como un rival exigente para México en la actual fecha FIFA.

¿Dónde ver México vs. Estados Unidos EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?

México y Estados Unidos se enfrentan este sábado 3 de octubre de 2026 en un amistoso internacional en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. El inicio está programado para las 20:00 horas de CDMX y Perú, equivalentes a las 22:00 ET y 19:00 PT.

País / audiencia TV abierta TV de paga Streaming online Observaciones México Canal 5, Azteca 7 TUDN Amazon Prime Video, ViX Premium, Claro Sports Premium en YouTube, Azteca Deportes App / web La señal de Canal 5 está confirmada por TUDN. Diversos medios mexicanos incluyen también Azteca 7, TUDN y las plataformas indicadas; Claro Sports Premium en YouTube requiere membresía. Estados Unidos — inglés — TNT HBO Max TNT emitirá el juego en inglés; HBO Max tendrá la transmisión por streaming. Estados Unidos — español Telemundo Universo Peacock Telemundo y Universo emitirán en español; Peacock ofrece la señal online. Cobertura online alternativa — — Fubo, YouTube TV y Hulu + Live TV Son alternativas para quienes ya tengan un paquete de TV en vivo que incluya TNT, Telemundo o Universo; la disponibilidad y los planes varían por ciudad y suscripción.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. México EN VIVO por fecha amistoso internacional FIFA?

Estados Unidos recibe a México este sábado 3 de octubre de 2026 en un amistoso internacional de Fecha FIFA. El pitazo inicial será a las 20:00 en Ciudad de México / 22:00 ET, en el State Farm Stadium de Glendale , Arizona.

País o zona Hora Día Estados Unidos (Arizona, sede) 19:00 Sábado 3 de octubre México (CDMX, centro) 20:00 Sábado 3 de octubre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 20:00 Sábado 3 de octubre Colombia, Perú, Ecuador y Panamá 21:00 Sábado 3 de octubre Estados Unidos (ET: Nueva York, Miami, Washington) 22:00 Sábado 3 de octubre Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico 22:00 Sábado 3 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil 23:00 Sábado 3 de octubre España (peninsular) 04:00 Domingo 4 de octubre Reino Unido 03:00 Domingo 4 de octubre

Datos clave para ver Estados Unidos-México

Dato Información Partido Estados Unidos vs. México Competición Amistoso internacional de Fecha FIFA Fecha Sábado 3 de octubre de 2026 Estadio State Farm Stadium Ciudad Glendale, Arizona, Estados Unidos Hora local 19:00 Hora en México 20:00, tiempo del centro Aforo del estadio 63,400 espectadores