Uno de los clásicos con gran historial se realizará este fin de semana, cuando México vs. Estados Unidos jueguen este sábado 3 de octubre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el imponente State Farm Stadium de Glendale, Arizona por amistoso internacional fecha FIFA . ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de canales de TV abierta, cable y streaming online disponible por país, para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital.

México y Estados Unidos se miden tras una jornada de selecciones con resultados que dejaron sensaciones opuestas. El Tri de Rafael Márquez viene de empatar 1-1 ante Perú, con Víctor Guzmán como protagonista al marcar luego de una asistencia de Denzell García. Antes, la Selección Mexicana también había igualado 1-1 frente a Colombia gracias al gol de Gilberto Mora, por lo que buscará recuperar contundencia y solidez en este nuevo reto internacional.

Estados Unidos, en cambio, llega con impulso y poder ofensivo. Los Stars and Stripes, dirigidos por Mauricio Pochettino, vencieron 4-2 a Chile con anotaciones de Berhalter, Hall, Richards y Albert, después de imponerse 4-1 ante Perú en su presentación previa. En aquel triunfo marcaron Ellis, Tillman, Hall y Berhalter, resultados que consolidan al combinado estadounidense como un rival exigente para México en la actual fecha FIFA.

¿Dónde ver México vs. Estados Unidos EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?

México y Estados Unidos se enfrentan este sábado 3 de octubre de 2026 en un amistoso internacional en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. El inicio está programado para las 20:00 horas de CDMX y Perú, equivalentes a las 22:00 ET y 19:00 PT.

País / audiencia TV abierta TV de paga Streaming online Observaciones México Canal 5, Azteca 7 TUDN Amazon Prime Video, ViX Premium, Claro Sports Premium en YouTube, Azteca Deportes App / web La señal de Canal 5 está confirmada por TUDN. Diversos medios mexicanos incluyen también Azteca 7, TUDN y las plataformas indicadas; Claro Sports Premium en YouTube requiere membresía. Estados Unidos — inglés — TNT HBO Max TNT emitirá el juego en inglés; HBO Max tendrá la transmisión por streaming. Estados Unidos — español Telemundo Universo Peacock Telemundo y Universo emitirán en español; Peacock ofrece la señal online. Cobertura online alternativa — — Fubo, YouTube TV y Hulu + Live TV Son alternativas para quienes ya tengan un paquete de TV en vivo que incluya TNT, Telemundo o Universo; la disponibilidad y los planes varían por ciudad y suscripción.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. México EN VIVO por fecha amistoso internacional FIFA?

Estados Unidos recibe a México este sábado 3 de octubre de 2026 en un amistoso internacional de Fecha FIFA. El pitazo inicial será a las 20:00 en Ciudad de México / 22:00 ET, en el State Farm Stadium de Glendale , Arizona.

País o zona Hora Día Estados Unidos (Arizona, sede) 19:00 Sábado 3 de octubre México (CDMX, centro) 20:00 Sábado 3 de octubre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 20:00 Sábado 3 de octubre Colombia, Perú, Ecuador y Panamá 21:00 Sábado 3 de octubre Estados Unidos (ET: Nueva York, Miami, Washington) 22:00 Sábado 3 de octubre Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico 22:00 Sábado 3 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil 23:00 Sábado 3 de octubre España (peninsular) 04:00 Domingo 4 de octubre Reino Unido 03:00 Domingo 4 de octubre

Datos clave para ver Estados Unidos-México

Dato Información Partido Estados Unidos vs. México Competición Amistoso internacional de Fecha FIFA Fecha Sábado 3 de octubre de 2026 Estadio State Farm Stadium Ciudad Glendale, Arizona, Estados Unidos Hora local 19:00 Hora en México 20:00, tiempo del centro Aforo del estadio 63,400 espectadores

Las selecciones de México y Estados Unidos se enfrentan este sábado 3 de octubre en un partido que concentra la atención de los aficionados al fútbol norteamericano, con el objetivo de medir fuerzas en un nuevo capítulo de una de las rivalidades más intensas de la región. El encuentro comenzará a las 8:00 p. m. del tiempo del centro de México (10:00 p. m. ET y 7:00 p. m. PT) y podrá seguirse EN VIVO y ONLINE a través de Canal 5, TUDN y TV Azteca 7 en territorio mexicano, mientras que Telemundo Deportes ofrecerá la cobertura para el público hispano de Estados Unidos. En otros mercados, los aficionados podrán consultar las opciones de Claro Sports y Paramount Plus, según la disponibilidad de sus derechos de transmisión. La expectativa también gira en torno a las figuras de ambos equipos y al recuerdo de grandes estrellas como Lionel Messi, aunque el argentino no forma parte de este enfrentamiento. Quienes buscan ver México vs. Estados Unidos GRATIS deberán comprobar las señales de televisión abierta habilitadas en su país y las alternativas legales de acceso digital. (VIDEO DE X:@@miseleccionmx)