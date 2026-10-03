Uno de los clásicos con gran historial se realizará este fin de semana, cuando México vs. Estados Unidos jueguen este sábado 3 de octubre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el imponente State Farm Stadium de Glendale, Arizona por amistoso internacional fecha FIFA. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de canales de TV abierta, cable y streaming online disponible por país, para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital.

México y Estados Unidos se miden tras una jornada de selecciones con resultados que dejaron sensaciones opuestas. El Tri de Rafael Márquez viene de empatar 1-1 ante Perú, con Víctor Guzmán como protagonista al marcar luego de una asistencia de Denzell García. Antes, la Selección Mexicana también había igualado 1-1 frente a Colombia gracias al gol de Gilberto Mora, por lo que buscará recuperar contundencia y solidez en este nuevo reto internacional.

Estados Unidos, en cambio, llega con impulso y poder ofensivo. Los Stars and Stripes, dirigidos por Mauricio Pochettino, vencieron 4-2 a Chile con anotaciones de Berhalter, Hall, Richards y Albert, después de imponerse 4-1 ante Perú en su presentación previa. En aquel triunfo marcaron Ellis, Tillman, Hall y Berhalter, resultados que consolidan al combinado estadounidense como un rival exigente para México en la actual fecha FIFA.

¿Dónde ver México vs. Estados Unidos EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?

México y Estados Unidos se enfrentan este sábado 3 de octubre de 2026 en un amistoso internacional en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. El inicio está programado para las 20:00 horas de CDMX y Perú, equivalentes a las 22:00 ET y 19:00 PT.

País / audienciaTV abiertaTV de pagaStreaming onlineObservaciones
MéxicoCanal 5, Azteca 7TUDNAmazon Prime Video, ViX Premium, Claro Sports Premium en YouTube, Azteca Deportes App / webLa señal de Canal 5 está confirmada por TUDN. Diversos medios mexicanos incluyen también Azteca 7, TUDN y las plataformas indicadas; Claro Sports Premium en YouTube requiere membresía.
Estados Unidos — inglésTNTHBO MaxTNT emitirá el juego en inglés; HBO Max tendrá la transmisión por streaming.
Estados Unidos — españolTelemundoUniversoPeacockTelemundo y Universo emitirán en español; Peacock ofrece la señal online.
Cobertura online alternativaFubo, YouTube TV y Hulu + Live TVSon alternativas para quienes ya tengan un paquete de TV en vivo que incluya TNT, Telemundo o Universo; la disponibilidad y los planes varían por ciudad y suscripción.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. México EN VIVO por fecha amistoso internacional FIFA?

Estados Unidos recibe a México este sábado 3 de octubre de 2026 en un amistoso internacional de Fecha FIFA. El pitazo inicial será a las 20:00 en Ciudad de México / 22:00 ET, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

País o zonaHoraDía
Estados Unidos (Arizona, sede)19:00Sábado 3 de octubre
México (CDMX, centro)20:00Sábado 3 de octubre
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica20:00Sábado 3 de octubre
Colombia, Perú, Ecuador y Panamá21:00Sábado 3 de octubre
Estados Unidos (ET: Nueva York, Miami, Washington)22:00Sábado 3 de octubre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico22:00Sábado 3 de octubre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil23:00Sábado 3 de octubre
España (peninsular)04:00Domingo 4 de octubre
Reino Unido03:00Domingo 4 de octubre

Datos clave para ver Estados Unidos-México

DatoInformación
PartidoEstados Unidos vs. México
CompeticiónAmistoso internacional de Fecha FIFA
FechaSábado 3 de octubre de 2026
EstadioState Farm Stadium
CiudadGlendale, Arizona, Estados Unidos
Hora local19:00
Hora en México20:00, tiempo del centro
Aforo del estadio63,400 espectadores
Canal 5, TUDN y TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS — ver partido México vs. Estados Unidos por TV abierta | VIDEO
Las selecciones de México y Estados Unidos se enfrentan este sábado 3 de octubre en un partido que concentra la atención de los aficionados al fútbol norteamericano, con el objetivo de medir fuerzas en un nuevo capítulo de una de las rivalidades más intensas de la región. El encuentro comenzará a las 8:00 p. m. del tiempo del centro de México (10:00 p. m. ET y 7:00 p. m. PT) y podrá seguirse EN VIVO y ONLINE a través de Canal 5, TUDN y TV Azteca 7 en territorio mexicano, mientras que Telemundo Deportes ofrecerá la cobertura para el público hispano de Estados Unidos. En otros mercados, los aficionados podrán consultar las opciones de Claro Sports y Paramount Plus, según la disponibilidad de sus derechos de transmisión. La expectativa también gira en torno a las figuras de ambos equipos y al recuerdo de grandes estrellas como Lionel Messi, aunque el argentino no forma parte de este enfrentamiento. Quienes buscan ver México vs. Estados Unidos GRATIS deberán comprobar las señales de televisión abierta habilitadas en su país y las alternativas legales de acceso digital. (VIDEO DE X:@@miseleccionmx)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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