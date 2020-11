Argentina derrotó 2-0 a Perú por la cuarta fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 en el estadio Nacional de Lima. Con goles de Nicolás González y Lautaro Martínez, la Albiceleste se impuso de visitante y suma tres unidades que le permiten estar en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 10 unidades.

Argentina formó con con Armani, Otamendi, Tagliafico, Martínez, Montiel, Paredes, De Paul, Lo Celso, Messi, Lautaro Martínez y González. Perú alineó con Gallese, Corzo, Santamaría, Trauco, Abram, Yotún, Cueva, Carrillo, Aquino, Flores y Lapadula.

ARGENTINA VS PERÚ: ASÍ FUE EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO

Mira el gol de Nicolás González para el Argentina 1-0 Perú

Nicolás González gol 1-0 para Argentina ante Perú por Eliminatorias Qatar (Video: Movistar Deportes)

Mira el gol de Lautaro Martínez para el Argentina 2-0 Perú

GOL Lautaro Martínez para el 2-0 de Argentina ante Perú. (Fuente: Movistar Deportes)

¿Cómo formaría Argentina en el partido de hoy?

En la portería volverá a estar presente Franco Armani y en la línea defensiva se pararán Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. La volante estará conformada por Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso. Finalmente, el ataque será liderado por Lionel Messi, Nico González y Lautaro Martínez.

¿Cómo formaría Perú en el partido de hoy?

Ricardo Gareca dio a conocer la formación oficial para el partido de hoy entre Perú vs Argentina. De esta manerael cuadro local buscaría sus primeros tres puntos con Gallese, Advincula, Abram, Araujo, Trauco, Yotún, Aquino, Flores, Cueva, Carrillo y Lapadula.

Ricardo Gareca en conferencia de prensa previo al Argentina vs Perú

Previo al Argentina vs Perú, Ricardo Gareca se solidarizó con el resto de peruanos ante la grave crisis política que atraviesa el país pero pidió que no se involucre al combinado nacional dentro de esa inestabilidad. “No estamos ajenos a lo que está pasando. Deseamos todo lo mejor para Perú y que se solucione lo antes posible, pero me interesa sobre todo meterme en el partido de mañana y no involucrarme en temas políticos”, señaló Gareca.

“Nosotros no queremos cargar con todo esto. Los jugadores no son responsables de lo que está ocurriendo. Somos responsables de lo que pase en la cancha y sobre todas las cosas queremos darle una alegría a la gente. Hacemos todo lo humanamente posible”, agregó.

Respecto al partido indicó: “Siempre hemos sido una selección que cree. El objetivo sobre todas las cosas no es alcanzar la punta, ni el tercero. Es el cuarto o el quinto puesto y ver la posibilidad de volver a un Mundial. Sabemos dónde estamos parados”, concluyó Gareca.

Argentina vs Perú: estadísticas que debes saber

Argentina no perdió ninguno de sus últimos 15 enfrentamientos ante Perú por Eliminatorias (9V 6E); los dos más recientes finalizaron en empate – la última victoria de La Blanquirroja ante La Albiceleste en Eliminatorias fue en 1985 (1-0).

Perú ha perdido sus últimos dos partidos de Eliminatorias; en sus 23 encuentros disputados en esta competición con Ricardo Gareca como DT, nunca ha sufrido tres derrotas seguidas (8V 7E 8D).

Argentina ganó sus últimos dos partidos de visitante por Eliminatorias (3-1 vs. Ecuador rumbo a Rusia 2018, 2-1 vs. Bolivia rumbo a Catar 2022); no tiene una racha mayor desde 1997-2000 (4V seguidas fuera de casa).

En caso de jugar ante Argentina, Yoshimar Yotún superará a Nolberto Solano como el 7º peruano con más partidos con la Selección (están igualados en 95) y quedará a solo uno de Jefferson Farfán (97).

En caso de jugar ante Perú, Lionel Messi llegará a 142 partidos con la Selección Argentina, igualando a Cafú -el jugador con más partidos en la historia de la Selección de Brasil- en el 5º puesto entre los futbolistas sudamericanos con más partidos de selección.

