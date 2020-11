Selección Peruana







¿No lo tiene en cuenta? El blooper Lionel Scaloni con Nicolás Otamendi en la previa del Perú vs. Argentina [VIDEO] Lionel Scaloni confirmó el once para el Perú vs. Argentina, pero no mencionó a Nicolás Otamendi en la conferencia de prensa previo al choque en el Estadio Nacional. A todos nos pasa.