Club América tiene una nueva prueba en su camino por la Leagues Cup 2026. Las Águilas se enfrentarán este miércoles 26 de agosto a Columbus Crew por los cuartos de final, con un lugar en las semifinales en juego. El duelo reunirá a dos equipos que superaron invictos la primera fase y que ya conocen lo que significa disputar partidos importantes en el plano internacional. América sumó siete puntos en la fase inicial, mientras que Columbus terminó como uno de los mejores representantes de la MLS con ocho.

El encuentro se disputará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, y comenzará a las 8:45 p.m. del centro de México, 10:45 p.m. ET y 7:45 p.m. PT. En Perú, Colombia y Ecuador el inicio será a las 9:45 p.m., mientras que en Argentina y Uruguay comenzará a las 11:45 p.m. La transmisión estará disponible mediante TUDN, Nu9ve, Imagen Televisión y Apple TV en México, mientras que en Estados Unidos podrá seguirse por Fox Sports 1, UniMás, TUDN USA y Apple TV.

El partido también revive un antecedente reciente entre ambos clubes. América y Columbus se enfrentaron en la Campeones Cup de 2024, una serie que terminó con victoria de las Águilas en la definición por penales. Esta vez, sin embargo, el contexto es diferente: el ganador avanzará a las semifinales y se enfrentará al vencedor de la llave entre Monterrey y Chicago Fire.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Club América vs. Columbus Crew por la Leagues Cup 2026?

Estos son los principales horarios internacionales para seguir el Club América vs. Columbus Crew EN VIVO este miércoles 26 de agosto:

México (CDMX) 8:45 p.m. TUDN, Nu9ve, Imagen TV Apple TV Estados Unidos (PT) 7:45 p.m. Fox Sports 1, UniMás, TUDN USA Apple TV, FOX One Estados Unidos (MT) 8:45 p.m. Fox Sports 1, UniMás, TUDN USA Apple TV, FOX One Estados Unidos (CT) 9:45 p.m. Fox Sports 1, UniMás, TUDN USA Apple TV, FOX One Estados Unidos (ET) 10:45 p.m. Fox Sports 1, UniMás, TUDN USA Apple TV, FOX One Canadá (ET) 10:45 p.m. TSN5 Apple TV Guatemala 8:45 p.m. TUDN Apple TV El Salvador 8:45 p.m. TUDN Apple TV Honduras 8:45 p.m. TUDN Apple TV Costa Rica 8:45 p.m. TUDN Apple TV Nicaragua 8:45 p.m. — Apple TV Panamá 9:45 p.m. TUDN Apple TV Colombia 9:45 p.m. — Apple TV Perú 9:45 p.m. — Apple TV Ecuador 9:45 p.m. — Apple TV Venezuela 10:45 p.m. — Apple TV Bolivia 10:45 p.m. — Apple TV Chile 10:45 p.m. — Apple TV Paraguay 10:45 p.m. — Apple TV Argentina 11:45 p.m. — Apple TV Uruguay 11:45 p.m. — Apple TV Brasil (Brasilia) 11:45 p.m. — Apple TV España 4:45 a.m. (jueves 27) — Apple TV

La transmisión internacional tendrá a Apple TV como una de sus principales plataformas, con disponibilidad para el torneo en más de 100 países y regiones. Sin embargo, algunos mercados contarán además con señales locales. En México, el partido tendrá opciones por televisión abierta y de paga, mientras que en Estados Unidos podrá seguirse tanto en inglés como en español a través de distintas cadenas.

En Centroamérica, los aficionados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá tendrán acceso a la señal de TUDN, además de Apple TV. Nicaragua contará con la plataforma de streaming como principal alternativa. En Sudamérica, la transmisión estará concentrada en Apple TV para mercados como Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay.

¿Qué canal transmite Club América vs. Columbus Crew en México?

Los aficionados del Club América podrán seguir el partido frente a Columbus Crew desde las 8:45 p.m., hora del centro de México. La transmisión televisiva estará disponible en TUDN, Nu9ve e Imagen Televisión, mientras que el streaming estará a cargo de Apple TV.

El duelo corresponde a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 y será un partido de eliminación directa. Después de completar una primera fase sin derrotas, América buscará avanzar a la siguiente ronda y acercarse a la posibilidad de disputar el título.

La presencia de varias señales en México amplía las opciones para los aficionados de las Águilas. TUDN y Nu9ve forman parte de la cobertura televisiva del encuentro, mientras que Imagen Televisión también figura entre las alternativas para seguir el partido en territorio mexicano. Apple TV, por su parte, permitirá ver el encuentro mediante streaming.

¿Dónde ver Club América vs. Columbus Crew EN VIVO en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido comenzará a las 10:45 p.m. ET, mientras que en la zona central será a las 9:45 p.m. y en California, sede del encuentro, arrancará a las 7:45 p.m. PT. La transmisión estará disponible a través de Fox Sports 1, UniMás y TUDN USA, además de las opciones de streaming de Apple TV y FOX One.

ZONAS HORARIAS DE EE.UU. HORARIO CANALES TV STREAMING Pacific Time (PT) 7:45 p.m. Fox Sports 1, UniMás, TUDN USA Apple TV, FOX One Mountain Time (MT) 8:45 p.m. Fox Sports 1, UniMás, TUDN USA Apple TV, FOX One Central Time (CT) 9:45 p.m. Fox Sports 1, UniMás, TUDN USA Apple TV, FOX One Eastern Time (ET) 10:45 p.m. Fox Sports 1, UniMás, TUDN USA Apple TV, FOX One

La distribución ofrece varias alternativas según el idioma y la plataforma que prefiera cada aficionado. Fox Sports 1 tendrá la señal en inglés, mientras que UniMás y TUDN USA formarán parte de la cobertura en español. Apple TV mantendrá la opción de streaming para seguir el partido desde distintos dispositivos.

El escenario también añade un elemento particular a la noche. El partido se jugará en Carson, dentro del área metropolitana de Los Ángeles, una de las regiones con mayor presencia de aficionados mexicanos y del Club América en Estados Unidos. Allí, el encuentro comenzará a las 7:45 p.m., un horario favorable para seguir en directo uno de los últimos duelos de los cuartos de final.