El Club América y el Columbus Crew definen uno de los boletos a la siguiente fase de la Leagues Cup 2026 este miércoles 26 de agosto, a partir de las 20:45 horas Tiempo del Centro / 10:45 pm ET / 7:45 pm PT , sobre el césped del Dignity Health Sports Park de Carson, California. Este certamen internacional enfrenta nuevamente a dos potencias de la Liga MX y la MLS que buscan redimirse de la temporada pasada, donde ninguno logró avanzar más allá de la fase de grupos inicial. Si te encuentras en México, sigue la cobertura en vivo a través de Imagen Televisión (Imagen TV), por señal abierta en todo el país, y sus plataformas autorizadas de fútbol online para que los aficionados no se pierdan de la acción desde su Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil.

Las Águilas aterrizan en territorio californiano con el impulso anímico de dos victorias consecutivas, incluyendo un reciente triunfo liguero frente a FC Juárez respaldado por un doblete del delantero Henry Martín. El esquema táctico del cuadro de Coapa ha priorizado el orden, logrando una solidez defensiva que les ha permitido no recibir más de un gol por partido en todas las competiciones actuales. Su única caída oficial en esta campaña ocurrió desde la tanda de penales frente al Austin FC, por lo que el equipo capitalino mantiene un ritmo competitivo bastante alto y constante.

Por su parte, la escuadra del Columbus Crew atraviesa un bache futbolístico complejo tras acumular tres derrotas consecutivas, siendo la más reciente un doloroso tropiezo ante Nashville donde perdieron la ventaja en el tiempo de compensación. A pesar de este declive temporal, el equipo estadounidense cuenta con un historial favorable reciente frente a los azulcremas, recordando la contundente victoria de 4-1 obtenida durante la edición 2023. La estadística general anticipa un duelo de alta intensidad en las áreas, considerando que los juegos del conjunto local suelen promediar un alto volumen de anotaciones.

Sigue la transmisión de Apple TV para ver el partido Club América vs. Columbus Crew este 26 de agosto por cuartos de final de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)

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Canales y . Megacable: Canales 103 y 1103.

Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver el partido Club América vs. Columbus Crew EN VIVO y EN DIRECTO este 26 de agosto por cuartos de final de la Leagues Cup. (Foto: Composición Mag)

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Datos clave del partido Club América vs. Columbus Crew por Leagues Cup 2026

Partido : Club América vs Columbus Crew por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

: Club América vs Columbus Crew por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 Fecha : Miércoles, 26 de agosto de 2026

: Miércoles, 26 de agosto de 2026 Horario : 20:45 horas (Tiempo del Centro de CDMX)

: 20:45 horas (Tiempo del Centro de CDMX) Canal TV / Streaming : Imagen Televisión

: Imagen Televisión Estadio: Dignity Health Sports Park de Carson, California (Estados Unidos)