El camino hacia el título de la Leagues Cup 2026 entra en una fase decisiva para el Club América. Las Águilas vuelven a la cancha este miércoles 26 de agosto para enfrentar al Columbus Crew en un duelo de eliminación directa correspondiente a los cuartos de final del torneo que reúne a clubes de la Liga MX y la MLS.

El encuentro se disputará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, y comenzará a las 20:45 horas del Tiempo del Centro de México. La expectativa será especial para los aficionados que buscan seguir el partido por televisión abierta, ya que Nu9ve (Canal 9) figura entre las opciones de transmisión para México.

El ganador conseguirá un lugar en las semifinales de la Leagues Cup, por lo que no habrá margen para relajarse. América buscará imponer el peso de su plantel ante un Columbus Crew acostumbrado a competir en partidos de alta exigencia dentro del fútbol estadounidense.

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, teléfono móvil, computadora o tableta? Los aficionados mexicanos podrán seguir el Club América vs. Columbus Crew EN VIVO mediante distintas señales de televisión y plataformas digitales. Entre las opciones disponibles se encuentra Nu9ve (Canal 9) para quienes buscan la transmisión por TV abierta.

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve EN VIVO GRATIS, Club América vs. Columbus Crew por la Leagues Cup 2026?

La señal de Nu9ve (Canal 9) permitirá seguir el partido del Club América ante Columbus Crew mediante televisión abierta en México. El encuentro corresponde a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, una instancia en la que el ganador avanzará directamente a las semifinales.

Canales de Nu9ve en México

Canal 9 por señal abierta en México

por señal abierta en México Canal 9 en distintos sistemas de televisión de paga

en distintos sistemas de televisión de paga Canal 109 de Izzi

de Izzi Canal 189 de Star TV

de Star TV Canales 150 SD y 1150 HD de Sky

La disponibilidad y numeración pueden variar según la ciudad, el proveedor contratado y el sistema de televisión.

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve online, Club América vs. Columbus Crew?

Además de la señal televisiva, los aficionados también podrán recurrir a plataformas y servicios digitales compatibles para seguir las incidencias del partido desde dispositivos móviles, computadoras o Smart TV.

Para el encuentro entre Club América y Columbus Crew también aparecen otras alternativas de transmisión en México, entre ellas TUDN, TUDN En Vivo, Imagen Televisión y Apple TV, de acuerdo con la programación disponible para el partido.

Dispositivos compatibles

Smart TV

Android TV

Google TV

Roku

Apple TV

Chromecast

Android

iPhone

Tablets

Computadoras y navegadores web

Antes del inicio del encuentro, se recomienda comprobar la disponibilidad de cada señal según la ubicación y el servicio contratado.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Club América vs. Columbus Crew por Leagues Cup 2026

Detalle Información Partido Club América vs. Columbus Crew Competición Leagues Cup 2026 Instancia Cuartos de final Fecha Miércoles 26 de agosto de 2026 Horario 20:45 horas del Tiempo del Centro de México Estadio Dignity Health Sports Park Ciudad Carson, California, Estados Unidos TV en México Nu9ve, TUDN, Imagen Televisión Streaming Apple TV y plataformas digitales disponibles

El Dignity Health Sports Park de Carson, California, será el escenario de un partido que puede definir buena parte del futuro del América en la Leagues Cup 2026. Las Águilas llegan a los cuartos de final con la posibilidad de acercarse a la pelea por el título, pero enfrente tendrán a un Columbus Crew que también buscará aprovechar la oportunidad de meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Para los aficionados en México, Nu9ve (Canal 9) aparece como una de las opciones para seguir el encuentro por televisión abierta, mientras que otras señales y plataformas digitales ampliarán las alternativas para ver el duelo EN VIVO desde distintos dispositivos.

El Club América recibe a los Bravos de Juárez este viernes 21 de agosto por la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en un partido que podrás seguir en vivo y online, con opciones de transmisión por televisión y streaming para los aficionados en México. El encuentro tendrá cobertura a través de TV Azteca 7 y el Canal FOX One, mientras que distintas alternativas permitirán ver el compromiso gratis o mediante plataformas digitales, según la señal disponible en cada región. Las Águilas buscarán aprovechar su condición de local para sumar puntos y escalar posiciones, pero enfrente tendrán a un conjunto fronterizo decidido a complicar a uno de los grandes candidatos del campeonato mexicano. (VIDEO de @ClubAmerica en X)