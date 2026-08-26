El camino hacia el título de la Leagues Cup 2026 entra en una fase decisiva para el . Las Águilas vuelven a la cancha este miércoles 26 de agosto para enfrentar al Columbus Crew en un duelo de eliminación directa correspondiente a los cuartos de final del torneo que reúne a clubes de la Liga MX y la MLS.

El encuentro se disputará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, y comenzará a las 20:45 horas del Tiempo del Centro de México. La expectativa será especial para los aficionados que buscan seguir el partido por televisión abierta, ya que Nu9ve (Canal 9) figura entre las opciones de transmisión para México.

El ganador conseguirá un lugar en las semifinales de la Leagues Cup, por lo que no habrá margen para relajarse. América buscará imponer el peso de su plantel ante un Columbus Crew acostumbrado a competir en partidos de alta exigencia dentro del fútbol estadounidense.

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, teléfono móvil, computadora o tableta? Los aficionados mexicanos podrán seguir el Club América vs. Columbus Crew EN VIVO mediante distintas señales de televisión y plataformas digitales. Entre las opciones disponibles se encuentra Nu9ve (Canal 9) para quienes buscan la transmisión por TV abierta.

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve EN VIVO GRATIS, Club América vs. Columbus Crew por la Leagues Cup 2026?

La señal de Nu9ve (Canal 9) permitirá seguir el partido del Club América ante Columbus Crew mediante televisión abierta en México. El encuentro corresponde a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, una instancia en la que el ganador avanzará directamente a las semifinales.

Canales de Nu9ve en México

  • Canal 9 por señal abierta en México
  • Canal 9 en distintos sistemas de televisión de paga
  • Canal 109 de Izzi
  • Canal 189 de Star TV
  • Canales 150 SD y 1150 HD de Sky

La disponibilidad y numeración pueden variar según la ciudad, el proveedor contratado y el sistema de televisión.

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve online, Club América vs. Columbus Crew?

Además de la señal televisiva, los aficionados también podrán recurrir a plataformas y servicios digitales compatibles para seguir las incidencias del partido desde dispositivos móviles, computadoras o Smart TV.

Para el encuentro entre Club América y Columbus Crew también aparecen otras alternativas de transmisión en México, entre ellas TUDN, TUDN En Vivo, Imagen Televisión y Apple TV, de acuerdo con la programación disponible para el partido.

Dispositivos compatibles

  • Smart TV
  • Android TV
  • Google TV
  • Roku
  • Apple TV
  • Chromecast
  • Android
  • iPhone
  • Tablets
  • Computadoras y navegadores web

Antes del inicio del encuentro, se recomienda comprobar la disponibilidad de cada señal según la ubicación y el servicio contratado.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Club América vs. Columbus Crew por Leagues Cup 2026

DetalleInformación
PartidoClub América vs. Columbus Crew
CompeticiónLeagues Cup 2026
InstanciaCuartos de final
FechaMiércoles 26 de agosto de 2026
Horario20:45 horas del Tiempo del Centro de México
EstadioDignity Health Sports Park
CiudadCarson, California, Estados Unidos
TV en MéxicoNu9ve, TUDN, Imagen Televisión
StreamingApple TV y plataformas digitales disponibles

El Dignity Health Sports Park de Carson, California, será el escenario de un partido que puede definir buena parte del futuro del América en la Leagues Cup 2026. Las Águilas llegan a los cuartos de final con la posibilidad de acercarse a la pelea por el título, pero enfrente tendrán a un Columbus Crew que también buscará aprovechar la oportunidad de meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Para los aficionados en México, Nu9ve (Canal 9) aparece como una de las opciones para seguir el encuentro por televisión abierta, mientras que otras señales y plataformas digitales ampliarán las alternativas para ver el duelo EN VIVO desde distintos dispositivos.

TV Azteca 7 y Canal FOX One EN VIVO GRATIS — ver partido América vs. Bravos de Juárez por TV abierta y Online | VIDEO
El Club América recibe a los Bravos de Juárez este viernes 21 de agosto por la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en un partido que podrás seguir en vivo y online, con opciones de transmisión por televisión y streaming para los aficionados en México. El encuentro tendrá cobertura a través de TV Azteca 7 y el Canal FOX One, mientras que distintas alternativas permitirán ver el compromiso gratis o mediante plataformas digitales, según la señal disponible en cada región. Las Águilas buscarán aprovechar su condición de local para sumar puntos y escalar posiciones, pero enfrente tendrán a un conjunto fronterizo decidido a complicar a uno de los grandes candidatos del campeonato mexicano. (VIDEO de @ClubAmerica en X)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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