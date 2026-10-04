Este domingo 4 de octubre, América y Chivas se vuelven a ver las caras tras su duelo en la Liga MX, pero en esta ocasión el compromiso tendrá carácter amistoso, aprovechando la Fecha FIFA. El Clásico Nacional tendrá lugar en el Oakland-Alameda County Coliseum de California, Estados Unidos. Tanto las ‘Águilas’ como el ‘Rebaño Sagrado’ buscarán el triunfo que les permita retornar a las competencias oficiales con la moral al tope.
Después de su partido por el Apertura 2026, donde empataron 2-2, se habló mucho sobre el nivel de ambos equipos. Chivas estaba ganando el compromiso gracias a los goles de Bryan González y Ricardo Marín, pero América necesitó tres minutos para igualar las acciones gracias a los dos tantos de Miguel Borja.
¿En qué canal ver América vs. Chivas?
La transmisión del partido entre América y Chivas en México estará a cargo de Prime Video, FOX y FOX ONE. Revisa en qué canal ver el Clásico Nacional.
- Estados Unidos: Telemundo y Peacock
- Resto del mundo: Chivas TV
- México: Prime Video, FOX y FOX One.
¿Dónde ver América vs. Chivas en México?
América y Chivas juegan hoy domingo en Estados Unidos. En territorio mexicano, el Clásico Nacional iniciará a las 6:00 p.m. y contará con la transmisión de Prime Video, FOX y FOX One.
¿Dónde ver América vs. Chivas en Estados Unidos?
América y Chivas juegan en Estados Unidos a las 9:00 p.m. (ET), 8:00 p.m. (CT), 7:00 p.m. (MT) y 6:00 p.m. (PT) y será transmitido EN VIVO por Telemundo y Peacock.