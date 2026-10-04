Chivas de Guadalajara y las Águilas del América protagonizan una nueva edición del Clásico Nacional este domingo 4 de octubre de 2026 en un compromiso de carácter amistoso aprovechando el parón por la Fecha FIFA. El encuentro se disputará en suelo estadounidense, teniendo como escenario el Oakland-Alameda County Coliseum en California. Mira el encuentro Chivas de Guadalajara vs. Club América en vivo y en directo por la señal de Prime Video, duelo que se vivirá a partir de las 19:00 horas Centro de México / 9:00 pm ET / 6:00 pm PT. El último cruce oficial entre ambos clubes se dio hace apenas un par de semanas en la Jornada 9 de la Liga MX, brindando un emocionante empate 2-2. En aquel partido, el Rebaño Sagrado iba arriba en el marcador con dos anotaciones, pero un doblete del delantero Miguel Borja rescató la igualdad definitiva para las Águilas.
¿Cómo ver Prime VIDEO EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Club América por amistoso?
Prime VIDEO cuenta con los derechos para transmitir todo los partidos como local de las Chivas de Guadalajara en México. Por esta razón, si deseas ver el juego del Rebaño Sagrado frente a las Águilas, tendrás que suscribirte a uno de sus dos planes disponibles: mensual ($99 pesos) y anual ($899 pesos). Sin embargo, si eres cliente nuevo, tienes la opción de obtener el servicio con una PRUEBA GRATIS de 30 días.
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Horario, TV y dónde ver en vivo Chivas de Guadalajara vs. Club América por amistoso
- Fecha: Domingo, 4 de octubre de 2026
- Partido: Chivas de Guadalajara vs. Club América, por amistoso
- Hora: 19:00 del Tiempo de Centro (9:00 pm ET / 6:00 pm PT)
- Canal de TV / Streaming: Prime Video
- Lugar: Oakland-Alameda County Coliseum de California (Estados Unidos)