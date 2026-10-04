El Oakland-Alameda County Coliseum de California, Estados Unidos, será el centro de atención de todos los aficionados de dos de los clubes más grandes de la Liga MX por el partido amistoso Club América vs. Chivas de Guadalajara, este domingo 4 de octubre a partir de la 7:00 p.m. (CDMX), 8:00 p.m. (PER/ECU/COL), 9.00 p.m. (Horario del Este) y 10:00 p.m. (ARG/CHI) . Para ver esta nueva edición del Clásico Nacional en vivo y en directo, aprovechando el parón por fecha FIFA, podrás hacerlo a través de de la señal oficial de ViX Premium desde México y Estados Unidos. Te comparto la lista de coberturas y qué necesitas para seguir la cobertura por televisión y streaming online.

¿Dónde ver VIX Premium EN VIVO, en México y Estados Unidos?

Si quieres ver el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Club América vs. Chivas de Guadalajara EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE, la opción es con una suscripción en la plataforma streaming de ViX Premium . Actualmente existen tres promociones disponibles que colocaremos a continuación:

País / Región Cobertura de ViX Qué necesitas para ver Club América vs. Chivas de Guadalajara en ViX México – Zona Centro ViX Premium Suscripción activa a ViX Premium México – Zona Pacífico Mismo catálogo y señal en todo el país; la plataforma no cambia por estado. Lo mismo: ViX Premium, usando app o web en cualquier estado de la zona Pacífico. México – Zona Norte Cobertura nacional: mismos partidos, audio, cámaras y contenido extra. Basta con tener cuenta de ViX Premium; solo cambia tu zona horaria local. México – Clientes Izzi Izzi integra ViX Premium. Si ya tienes ViX Premium anual vía Izzi, puedes ver el partido. México – Otros ISPs ViX funciona vía internet fijo/móvil de cualquier operador (Telmex, Totalplay, etc.). Solo requieres conexión estable y cuenta ViX Premium; no importa el proveedor. Estados Unidos – Costa Este ViX (versión US) ofrece contenido en español de TelevisaUnivision. Suscripción a ViX Premium disponible en EE. UU. para ver el duelo en streaming. Estados Unidos – Centro Misma app ViX y misma biblioteca para todos los estados; cambia solo el horario local del partido. ViX Premium activo, ingresando con tu cuenta en Smart TV, móvil o web. Estados Unidos – Montaña Cobertura nacional: el partido está disponible en simultáneo en todos los husos horarios. Igual requisito: suscripción Premium, sin restricciones por estado. Estados Unidos – Costa Oeste ViX está disponible en California, Washington, Oregón, Nevada, etc. Contar con cuenta de ViX Premium US para ver Club América vs. Chivas de Guadalajara en vivo. Estados Unidos – Puerto Rico y territorios ViX opera también en territorios hispanos con la misma oferta en español. Suscripción a ViX Premium compatible en la región para acceder al stream.

¿Cómo ver VIX Premium EN VIVO, Club América vs. Chivas de Guadalajara?

Para ver el partido Club América vs. Chivas de Guadalajara del domingo 5 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial 2026 vía ViX Premium en México , hoy tienes dos costos que debes considerar: el plan de suscripción y el Pase Mundial 2026. El plan mensual de ViX Premium parte de alrededor de 119 MXN al mes en México (según las últimas tarifas públicas) y el plan anual para nuevos suscriptores se sitúa en 1,499 MXN al año, con acceso a todo el catálogo premium de la plataforma.

En Estados Unidos, ViX Premium también ofrece planes mensuales y anuales con precios expresados en dólares . El plan mensual con anuncios se cobra alrededor de 6.99 USD al mes tras el ajuste de abril de 2026, mientras que la oferta anual de ViX Premium con anuncios se ubica en 54.99 USD al año y la versión sin anuncios en 84.99 USD al año, según la tabla oficial de planes.

Como siempre, los montos pueden variar por promociones temporales y se renuevan automáticamente al precio vigente, por lo que conviene revisar la página de ayuda de ViX antes de contratar para confirmar el costo exacto en tu país y moneda.