Este sábado 30 de marzo, Barcelona y Las Palmas se enfrentarán en la jornada 30 de LaLiga, donde los ‘Culés’ buscarán mantener su buen momento, mientras que los ‘Amarillos’ intentarán poner fin a su mala racha que los mantiene en el undécimo lugar del torneo español. El partido comenzará a las 3:00 de la tarde (hora peruana) y a las 9:00 de la noche (hora de España), y se podrá ver por ESPN y STAR Plus para América Latina, mientras que en España la transmisión estará a cargo de Movistar.

El Barcelona se encuentra en el segundo puesto de la tabla con 64 puntos y está en un buen momento tras su última victoria. En el último partido, derrotaron con un amplio dominio al Atlético de Madrid por 3-0, lo que les permitió sumar 3 victorias y 1 empate en sus últimos encuentros. Además, demostraron solidez defensiva al recibir solo 1 gol y han sido efectivos en ataque con 10 goles a favor en este período.





Para el equipo dirigido por Xavi Hernández, es crucial mantener su portería invicta y aprovechar el excelente rendimiento de su jugador estrella en el ataque, Robert Lewandowski. El delantero polaco es determinante, anotando 13 goles en LaLiga y 20 en toda la temporada. Sin embargo, su participación como titular en este partido podría estar en duda debido a su reciente participación en los últimos 180 minutos de la final del repechaje para la Eurocopa 2024 con Alemania contra Gales, lo que podría afectar su físico a sus 35 años.

Por consiguiente, el cuerpo técnico ‘Culé' podría optar por concederle un periodo de descanso y facilitar su recuperación, pensando en los próximos desafíos contra el PSG en la Champions League. Esta circunstancia representaría una buena oportunidad para Vitor Roque, quien busca más minutos en el equipo. Desde su llegada en enero, el jugador brasileño solo participó en 11 partidos, acumulando un total de apenas 239 minutos en el terreno de juego donde anotó dos goles.

En cuanto a UD Las Palmas, actualmente ocupa el undécimo lugar en la tabla con 37 puntos y de lograr la victoria lo ayudaría salir de aquellas posiciones y trepar hasta el octavo lugar. Llegan a este encuentro tras una derrota por 0-1 ante Almería y en sus últimos cuatro partidos, el equipo tuvo resultados que no fueron nada fructíferos, logrando solo 2 empates y sufriendo 2 derrotas, con un total de 4 goles a favor y 12 en contra.

En cuanto al historial reciente entre ambos equipos, en los últimos cinco enfrentamientos, el Barcelona ha tenido resultados favorables en comparación con su rival, logrando la victoria en cuatro ocasiones y empatando en una. El más reciente de estos encuentros tuvo lugar el 4 de enero, donde los dirigidos por Xavi Hernández ganaron por 2-1 en un partido de LaLiga. Esto ha llevado a Las Palmas a buscar su revancha en el próximo encuentro.





¿A qué hora juegan Barcelona vs. Las Palmas?

Barcelona vs. Las Palmas se ven las caras por la jornada 30 de LaLiga. El compromiso se disputará el sábado 30 de marzo desde las 3:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 5:00 p.m.; mientras que en España comenzará a partir de las 9:00 de la noche.





¿En qué canales ver Barcelona vs. Las Palmas?

Barcelona vs. Las Palmas se podrá ver mediante las señales de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. Por Movistar Plus y Movistar LaLiga en España. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.





Barcelona vs. Las Palmas: alineaciones probables

FC Barcelona : Marc-André ter Stegen; Koundé, Araújo, Íñigo Martínez, Cancelo; Gündogan, Christensen, Sergi Roberto; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Ferrán Torres.

: Marc-André ter Stegen; Koundé, Araújo, Íñigo Martínez, Cancelo; Gündogan, Christensen, Sergi Roberto; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Ferrán Torres. Las Palmas: Álvaro Vallés; Araújo, Álex Suárez, Mika Mármol, Sergi Cardona; Munir, Javi Muñoz, Perrona, Kirian Rodríguez, Moleiro; Sandro Ramírez.





¿Dónde juegan Barcelona vs. Las Palmas?

El partido entre Barcelona y Las Palmas, correspondiente a una jornada más del torneo español, se llevará a cabo en el emblemático Estadio Olímpico de Montjuic. Este recinto deportivo, propiedad del municipio, se encuentra situado en la montaña de Montjuic, en Barcelona, España. Inaugurado por el rey Alfonso XIII el 20 de mayo de 1929, un día después de la apertura de la Exposición Internacional, tiene una capacidad para albergar a 55,926 espectadores, quienes estarán presentes para respaldar a su equipo.

El estadio Olímpico de Montjuic acogerá los partidos de local del Barcelona a partir del 2023-24. (Getty)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO

Luis Rubiales podría pasar 2,5 años de su vida en la cárcel