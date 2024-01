A qué hora juegan Real Madrid vs. Barcelona por la final de la Supercopa de España

Este domingo, Riad se convierte en el epicentro del fútbol mundial cuando Real Madrid y Barcelona se enfrenten en la final de la Supercopa de España. Más allá del prestigio del título en juego, el enfrentamiento adquiere una dimensión especial al tratarse del eterno duelo entre dos gigantes, una oportunidad para saldar cuentas pendientes y, al mismo tiempo, para proyectar la fortaleza de sus respectivos proyectos. A continuación, entérate de a qué hora juegan y en qué canales ver el enfrentamiento entre los clubes de Carlo Ancelotti y Xavi Hernández.

El Real Madrid llega a esta cita en un impresionante estado de forma, acumulando veinte partidos invicto. Solo el Atlético de Madrid ha logrado vencerlos en LaLiga en la presente temporada. Ancelotti busca no solo consolidar el éxito actual sino también superar a Zinedine Zidane como el segundo técnico con más partidos dirigidos en el club blanco.

Por otro lado, el Barcelona rompió una serie de veinte partidos sin ganar por menos de un gol y ocho encuentros sin mantener su portería a cero en la semifinal ante Osasuna (2-0). Xavi Hernández, al mando del equipo, busca emular la actuación destacada del pasado año, cuando vencieron al Real Madrid por 1-3 en una final memorable.

El último enfrentamiento directo entre ambos equipos, con victoria merengue por 1-2 en el Estado Olímpico Lluís Companys, añade un componente extra de expectación al choque. Ancelotti, consciente del desafío que representa, busca igualar en títulos a Zidane y dejar su huella en la historia del Real Madrid.





Juan Martínez Munuera será el árbitro de la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Barcelona.





Sin embargo, el Barcelona llega a Riad con algunas complicaciones. Las ausencias de Ter Stegen, Gavi, Raphinha, y la duda de Joao Cancelo plantean desafíos tácticos para Xavi. La buena noticia para los culés es la recuperación de Pedri, quien podría cambiar el sistema del equipo catalán y añadir un elemento de sorpresa al once inicial.

En el Real Madrid, las bajas de Courtois, Militao, Álaba y Lucas Vázquez marcan la pauta del once de Ancelotti. La incógnita de la portería entre Kepa y Lunin y la posible entrada de Kroos por Modric añaden capas de incertidumbre a la estrategia madridista.





¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Barcelona?





El partido entre Real Madrid vs. Barcelona está programado para este domingo 14 de enero desde las 2:00 de la tarde (hora peruana) según el horario local, como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 4:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 3:00 p.m., en México a la 1:00 p.m., mientras que en España a las 9:00 p.m.





¿En qué canales ver el Real Madrid vs. Barcelona?





La transmisión del partido entre Real Madrid vs. Barcelona, programado para este domingo 14 de enero a las 2:00 p.m. en el Al -Awwal Stadium, estará a cargo de la señal exclusiva de DSports (DIRECTV), DTVGO, SKY Sports (México) y Movistar Plus (España). Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





