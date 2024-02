Revisa en qué canales se podrá ver el Barcelona vs. Getafe, por la fecha 24 de LaLiga de España. El partido, que se jugará en el Estadio Olímpico de Montjuic, está pactado para iniciar el sábado 24 de febrero. El conjunto dirigido por Xavi Hernández llega tras igualar 1-1 con Napoli y con la misión de sumar de a tres para seguir en la lucha por el campeonato nacional. A continuación, te damos la mejor previa, así como los horarios del partido. No te lo puedes perder.

Luego de empatar con Nápoles en el Estadio Diego Armando Maradona, Barcelona regresó a casa para prepararse con miras al duelo ante el Getafe. El equipo azulgrana se ubica en la tercera posición de LaLiga, con ocho puntos menos que el líder Real Madrid, pero todavía sueña con una remontada. Por supuesto, luchará por el título hasta el final.

Tras la derrota ante Villareal, el equipo ‘culé' acumula cuatro partidos invicto por LaLiga, divididos en tres victorias y un empate. Lleva 56 puntos y está a solo dos unidades del Getafe, pero son ocho puntos los que lo separan de la ‘Casa Blanca’, que recibe esta fecha al siempre complicado Sevilla en el Estadio Santiago Bernabéu.

La buena noticia para los blaugranas es que Robert Lewandowski está atravesando su mejor momento en lo que va de la temporada. En sus últimos cuatro duelos, contando LaLiga y la Champions League, el delantero polaco lleva cinco anotaciones. En 23 duelos jugados por la liga española, el exjugador del Bayern Múnich lleva 12 goles y cinco asistencias.

Getafe, por su parte, llega a este duelo tras igualar 1-1 con Villareal en el Estadio de la Cerámica. Con este resultado, el equipo dirigido por José Bordalás llegó a los 34 puntos y está en la décima posición. Getafe está luchando por asegurarse un cupo a un torneo internacional. Y buscará dar la sorpresa en el Estadio Olímpico de Montjuic.





¿A qué hora juegan Barcelona vs. Getafe?

Barcelona vs. Getafe se ven las caras por una nueva jornada de LaLiga. El compromiso se disputará el sábado 24 de febrero desde las 10:15 a.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 12:15 p.m.; mientras que en España comenzará a partir de las 4:15 p.m.





¿En qué canales ver Barcelona vs. Getafe?

Barcelona vs. Getafe se podrá ver mediante las señales de Star Plus, ESPN, Movistar y Sky Sports. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.





