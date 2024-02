Barcelona vs. Getafe se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 24 de febrero por la jornada 26 de LaLiga de España, en un partido que se realizará en el Estadio Olímpico de Montjuic. El compromiso está programado para jugarse a las 10:15 a.m. (hora peruana, 4:15 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS a través de las señales de ESPN, Star Plus, Movistar y Sky Sports. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Lewandowski anotó un gol en el partido ante Napoli por la Champions. (Video: Barcelona)





Barcelona vs Getafe: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Íñigo Martínez, Cancelo; De Jong, Gündogan, Pedri; Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski.

Getafe: David Soria; Damián Suárez, Djené, Gastón, Diego Rico; Greenwood, Maksimovic, Luis Milla; Mata, Aleñá y Borja Mayoral.