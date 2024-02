En el Estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona vs. Getafe se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO en el marco de la jornada 26 de LaLiga de España. El compromiso está pactado para jugarse el sábado 24 de febrero desde las 10:15 a.m. (hora peruana, 4:15 p.m. en España) y será transmitido a través de las señales de ESPN, STAR Plus, Movistar y Sky Sports. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.

El conjunto blaugrana llega a este partido tras igualar 1-1 con Napoli en el Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles), por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Robert Lewandowski abrió la cuenta en el inicio del segundo tiempo, y Victor Osimhen marcó la igualdad antes del final. La vuelta se jugará el martes 12 de marzo en España.

En LaLiga, desde la caída ante Villareal, Barcelona acumula tres victorias y un empate en sus últimos cuatro partidos. En su último duelo liguero, venció por 2-1 a Celta de Vigo en el Estadio de Abanca Balaídos (Vigo), con un doblete de Robert Lewandowski, el segundo tanto por la vía del penal en el tiempo de descuento.

En estos momentos, el Barça se ubica en la tercera posición de la liga española con 54 puntos, dos unidades menos que el Girona y ocho menos que el líder Real Madrid. El equipo de Xavi Hernández es el vigente campeón, pero tiene difícil retener el título. Eso sí, todavía faltan más de diez fechas y un clásico incluido. Todo puede pasar.

Getafe, por su parte, llega a este partido tras igualar 1-1 con Villareal en el Estadio de la Cerámica. Nemanja Maksimovic adelantó a la visita, pero Alberto Moreno empató las acciones para el ‘Submarino Amarillo’. Con este resultado, el equipo dirigido por José Bordalás llegó a los 34 puntos y está en la décima posición. Getafe está luchando por asegurarse un cupo a un torneo internacional.





¿A qué hora juegan Barcelona vs. Getafe?

Barcelona vs. Getafe se miden por la fecha 26 de LaLiga de España. El partido se jugará el sábado 24 de febrero desde las 10:15 a.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 12:15 p.m.; mientras que en España comenzará a partir de las 4:15 p.m.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Getafe?

Barcelona vs. Getafe será transmitido a través de las señales de ESPN, STAR Plus, Movistar y Sky Sports. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.

Barcelona vs. Getafe: ¿dónde se juega?





