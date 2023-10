¡Este fin de semana, el mundo del fútbol se paraliza! FC Barcelona y Real Madrid, dos de los dos más grandes equipos del planeta, protagonizan una nueva edición del clásico español en LaLiga. El duelo se jugará este sábado 28 de octubre desde las 9:15 de la mañana, por la jornada 11 de LaLiga. Las acciones tendrán lugar en el estadio Olímpico Montjuic como escenario, en un duelo de vital importancia para los ‘culés’ que solo están separados por un punto de los ‘blancos’. De ganar, serán líderes en el torneo; de lo contrario, la visita se alejará en la cima. Entérate a qué hora empieza y cómo ver este duelo.

Los dirigidos por Xavi llegan invictos a este duelo con el equipo merengue. En la fecha anterior derrotaron por la mínima diferencia al Athletic de Bilbao y en Champions League vencieron al Shakhtar (2-1). Se ubican en la tercera posición de la clasificación con 24 puntos. En el equipo blaugrana volverían Raphinha, Lewandowski y De Jong.

Por su parte, los blancos empataron en la última jornada con Sevilla (1-1), mientras que entre semana vencieron al Braga (1-2). Se encuentran en la cima de LaLiga con 25 unidades. En Real Madrid regresa Nacho tras sanción, pero Bellingham está entre algodones y podría ser una dura baja.

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos españoles ocurrió el 29 de julio de 2023. En un partido amistoso, el Barcelona derrotó 3-0 al Real Madrid en su propio terreno. Los goles del encuentro fueron anotados por Dembélé (minuto 53), López (minuto 85) y Ferran Torres (minuto 91), quienes sellaron la victoria en este encuentro amistoso.





¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Madrid?

El enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid en la fecha 11 de LaLiga comenzará a las 9:15 de la mañana del sábado 28 de octubre, hora peruana. El mismo horario rige para los países de Colombia y Ecuador. Para Venezuela, Chile y Uruguay, será una hora más (10:15 a.m.). Mientras que en México, es una hora menos (8:15 a.m.).

En Argentina, será a las 11:15 horas, mientras que en España dará inicio a las 16:15 de la tarde. No olvides que en Depor.com puedes encontrar todos los detalles de este partido. A continuación, te proporcionamos el horario en caso de que te encuentres en otro país.





¿Dónde ver el partido de Barcelona vs. Real Madrid?

Si no quieres perderte ni un minuto del Clásico Español entre Barcelona y Real Madrid en LaLiga, puedes sintonizarlo a través de DIRECTV, ESPN, STAR Plus, DAZN LaLiga y Movistar. Además, te recomendamos no intentar verlo a través de Fútbol Libre TV, una fuente pirata. ¡No te lo pierdas!





¿Dónde se jugará el Clásico por LaLiga de España?