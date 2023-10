¡Mucha atención! En el Estadio Olímpico Lluís Companys de Cataluña, Barcelona vs. Real Madrid chocarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la onceava jornada de LaLiga 2023-24. El juego, que será primordial para ambos conjuntos, por afianzar su liderazgo en la tabla general del certamen, empezará desde las 9:15 de la mañana (hora peruana, y siete más en España), este sábado 28 de octubre, y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por DIRECTV, ESPN, LaLiga TV y Movistar. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El gran clásico del fútbol mundial se llevará a cabo este sábado en Montjuic, la montaña mágica del deporte español, escenario que fue el pilar de los Juegos Olímpicos de 1992. Este partido de liga, que sin duda será el primero y el último de su tipo, presenta una serie de atractivos, y se da en un momento en que ambas escuadras se encuentran en la parte superior de la clasificación, con 25 puntos para los blancos y uno menos para los azulgranas.

El emblemático compromiso, el número 255 en la historia (con 102 victorias para los de la capital, 100 para los de la Ciudad Condal y 52 empates), marcará un debut para varios jugadores, incluyendo a Joao Félix y Joao Cancelo, Jude Bellingham y Kepa. Como es costumbre, el duelo llegó envuelto en polémicas previas, incertidumbre sobre las alineaciones y sospechas, incluso en la elección del árbitro, siguiendo la tradición de los clásicos anteriores.

En la sección blaugrana, la incertidumbre es la norma. Xavi Hernández llegó a principios de semana con seis bajas importantes, por lesiones, pero en la víspera de la pugna deportiva se encontró con qué cinco de ellos podrían tener la posibilidad de jugar. Sin embargo, las incógnitas no se resolverán hasta poco antes de la disputa, momento en el que se dará a conocer la lista de convocados.

En el lado opuesto, el Real afronta el choque en una buena situación. A pesar del empate (1-1) con polémica arbitral con el Sevilla, lidera LaLiga y su grupo en la Champions League. Además, está prácticamente clasificado para los octavos de final después de ganar en Braga. Esto le brinda una gran confianza para infligir un golpe moral a su eterno rival en su propio terreno y fortalecer su candidatura para recuperar el título de liga que perdió la temporada pasada.

Además, Carlo Ancelotti se enfrenta a una decisión crucial: la presencia de Eduardo Camavinga y su posición en el campo en un clásico en el que no estará Luka Modric, que ha sido titular en 26 de los 33 enfrentamientos ante el Barça, pero esta vez parece destinado al banquillo. De otro lado, la presencia de Jude Bellingham está totalmente confirmada y seguramente las cámaras estarán enfocadas en él, por su gran momento futbolístico.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Madrid?

El partido entre Barcelona vs. Real Madrid en la onceava jornada de LaLiga empezará a las 9:15 de la mañana del sábado 28 de octubre, hora peruana. En tanto, en España, el choque dará inicio a las 4:15 de la tarde. Recuerda que en Depor.com podrás ver todas las incidencias del partido y más detalles relacionados al Clásico. A continuación, revisa el horario de juego en otros países.

México : 8:15 a. m.

: 8:15 a. m. Colombia : 9:15 a. m.

: 9:15 a. m. Ecuador : 9:15 a. m.

: 9:15 a. m. Bolivia : 10:15 a. m.

: 10:15 a. m. Venezuela : 10:15 a. m.

: 10:15 a. m. Chile: 11:15 a. m.

11:15 a. m. Argentina : 11:15 a. m.

: 11:15 a. m. Brasil : 11:15 a. m.

: 11:15 a. m. Paraguay : 11:15 a. m.

: 11:15 a. m. Uruguay: 11:15 a. m.

¿En qué canales TV ver Barcelona vs. Real Madrid?

Para aquellos que deseen ver el partido entre el Barcelona vs. Real Madrid, la transmisión estará disponible en Sudamérica a través de los canales ESPN y STAR Plus. Los países incluidos en esta cobertura son Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y Venezuela. En España, los canales autorizados para la transmisión son Movistar+ y DAZN. Además, te recomendamos no intentar verlo a través de Fútbol Libre TV, una fuente pirata.

Barcelona vs. Real Madrid: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Balde, Christensen, Araújo, Cancelo; Romeu, Gundogan, Gavi; Fermín, Ferran y Joao Félix.

Ter Stegen; Balde, Christensen, Araújo, Cancelo; Romeu, Gundogan, Gavi; Fermín, Ferran y Joao Félix. Real Madrid: Kepa; Mendy, Alaba, Rudiger, Carvajal; Tchouaméni, Kroos, Camavinga; Valverde, Vinícius y Bellingham.

¿Dónde jugarán Barcelona vs. Real Madrid en el Clásico por LaLiga?





