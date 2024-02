Este domingo 4 de febrero, el Real Madrid se medirá contra el Atlético de Madrid en una nueva entrega del emocionante derbi madrileño. El enfrentamiento está programado para desarrollarse en el emblemático estadio Santiago Bernabéu. El equipo liderado por Carlo Ancelotti aspira a conquistar los tres puntos para mantener su posición de liderazgo en LaLiga, mientras que la formación dirigida por Diego Simeone buscará la victoria para acercarse a los merengues en la clasificación. A continuación, te contamos a qué hora juegan y en qué canales podrás ver el juego.

Real Madrid llega en un gran momento después de vencer al Getafe 2-0 en un partido fuera de casa. El cuadro dirigido por Carlo Ancelotti se encuentra en un estado de ánimo muy elevado y, si logra salir victorioso en este encuentro, estaría dando un paso significativo hacia la consecución de su objetivo de conquistar el título de LaLiga.

Sin embargo, nada está asegurado, ya que los merengues se encuentran compitiendo con el Girona, una escuadra que ha sorprendido a todos en esta temporada. De otro lado, el conjunto de Simeone también tiene mucho en juego. Llegan al estadio Bernabéu después de lograr su cuarta victoria consecutiva y ocupan actualmente el tercer lugar en La Liga.

En su partido más reciente, el Atlético venció a Valencia por 2-0 en su estadio. Sin embargo, antes de ese juego, había experimentado una serie de resultados irregulares en sus encuentros previos, con 3 victorias y 1 derrota. En esos partidos, lograron anotar un total de 9 goles, mientras que encajaron 5 goles en su portería.

Este enfrentamiento marcará el tercer y último episodio de una serie de tres derbis que los dos conjuntos más grandes de Madrid comenzaron el 10 de enero con la semifinal de la Supercopa de España, en la que el Real salió victorioso con un marcador de 5-3 en tiempo extra en Riad. Con un triunfo para cada equipo hasta ahora, este partido se configura, también, como la oportunidad perfecta para desempatar la serie.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Atlético Madrid?

El partido Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga está programado para jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu, este domingo 4 de febrero a partir de las 2:00 p.m., en el horario de México. En tanto, en Perú, Ecuador y Colombia a las 3:00 p.m. En tanto, en Agentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 4:00 p.m. En el caso de España, a partir de las 9:00 de la noche.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Atlético Madrid?

Real Madrid vs. Atlético Madrid será transmitido por las señales de ESPN, STAR Plus, SKY Sports (México) y Movistar para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del duelo.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Carlo Ancelotti y su concepto sobre ser entrenador de fútbol