Pese a no estar jugando, Cristiano Ronaldo no abandona a su equipo en ningún momento. Al Nassr anotó 3 goles contra el Inter Miami de Lionel Messi en menos de 15 minutos, quien debido a una molestia, no está en el terreno de juego. El delantero portugués, al ver este resultado, disfruta del partido y con una sonrisa, acompaña a sus compañeros en la celebración. El equipo del ‘Tata’ cometió enormes errores en defensa y uno de los goles sorprendió al arquero, tras un potente remate desde la media cancha de Laporte.





Al Nassr vs. Inter Miami: lo que se les viene

Luego del partido en el Kingdom Arena, el equipo de Cristiano Ronaldo continuará con sus amistosos en la Riyadh Season Cup. Al Nassr visitará a Al Hilal, equipo donde juega Neymar, el jueves 8 de febrero a la 1:00 de la tarde (hora de Perú), cerrando así su participación en este torneo.

Posterior a ese encuentro, se enfocará en la Liga de Campeones de la AFC, donde enfrentará a Al Feiha en los octavos de final el miércoles 14 de febrero a la 1:00 de la tarde (hora de Perú) en el Prince Faisal bin Fahd Stadium. De la mano del astro portugués, Al Nassr espera seguir avanzando.

Por su parte, el equipo de Lionel Messi y Luis Suárez continuará con sus amistosos de pretemporada, pero esta vez en China y Japón. Primero se enfrentarán al chino Hong Kong XI el próximo domingo 4 a las 3:00 a.m. (hora de Perú) en el Estadio Hong Kong. Luego, jugarán contra el japonés Vissel Kobe el miércoles 7 a las 5:00 a.m. (hora de Perú) en el Estadio Nacional de Japón.





