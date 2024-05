Real Madrid y Cádiz se ven las caras este sábado 4 de mayo desde las 9:15 a.m. (en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Uruguay y Brasil), en el compromiso correspondiente a la trigésima cuarta jornada de LaLiga 2023-24, a llevarse a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en la ciudad de Madrid (España). A continuación conocerás los detalles del encuentro y qué canales de TV cuentan con los derechos para transmitirlo.

Real Madrid llega a este partido luego de empatar por 2-2 con el Bayern Múnich, en el duelo válido por la ida de las semifinales de la Champions League 2023-24. En un trámite bastante parejo y que tuvo a todos expectantes de inicio a fin, merengues y bávaros de repartieron puntos, por lo que definirán al finalista la próxima semana. Vinícius Júnior anotó un doblete para los blancos, mientras que Leroy Sane y Harry Kane marcaron para los alemanes.

Carlo Ancelotti se quedó conforme con lo que vio en el Allianz Arena y espera definir esta llave en casa, donde muchas veces se hacen invencibles en este tipo de torneos. “El resultado es bueno. A nivel de partido se podía hacer mejor. El mejor momento nuestro fue el principio de la segunda parte y nos marcaron dos. El Bayern es muy peligroso. Mostró su mejor versión y nosotros no. Tenemos tiempo para mejorar el miércoles (partido de vuelta)”, sostuvo en conferencia de prensa.

Asimismo, el estratega italiano valoró las virtudes del Bayern Múnich, especialmente en la etapa complementaria. Los pupilos de Thomas Tuchel mejoraron muchísimo y estuvieron a punto de extender su ventaja, lo cual podría haber liquidado el encuentro. “La eliminatoria está igual que ayer, lo que ha hecho el Bayern no es una sorpresa, tiene jugadores de mucha calidad que pueden hacer daño. En nuestro mejor momento, tuvimos el segundo con Toni (Kroos) y nos marcaron dos”, agregó.

“Creo que en la primera parte defendimos con poca intensidad. Le dimos demasiada posibilidad de controlar. En la segunda parte, cuando se han adelantado empezamos a presionar más. Parecía que estábamos cómodos, pero faltaba intensidad. Perdimos muchos duelos. Terminamos bien el partido. La eliminatoria está igualada, pero en un ambiente que todos conocen”, finalizó.

Cádiz, por su parte, llega a este partido después de empatar por 1-1 con el Mallorca, en el compromiso correspondiente a la trigésima segunda jornada de LaLiga. Este resultado en condición de local complicó las aspiraciones de los dirigidos por Mauricio Pellegrino, pues necesitan dar el golpe en el Santiago Bernabéu si quieren salir de los puestos de descenso y soñar con la permanencia.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Cádiz?

El encuentro entre Real Madrid y Cádiz está pactado para este sábado 4 de mayo desde las 9:15 a.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 11:15 a.m., en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 10:15 a.m., en México a las 8:15 a.m., mientras que en España a las 4:15 p.m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Cádiz?

El partido entre Real Madrid y Cádiz se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu y será transmitido para Latinoamérica a través de la señal de DSports, disponible en los canales 610 y 619 de la parrilla de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Recuerda que si no cuentas con ninguna de estas opciones, también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿Dónde jugarán el Real Madrid vs. Cádiz?





