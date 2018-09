No se trata de ningún clásico o un duelo frente al Real Madrid o Barcelona, pero Luis Advíncula protagonizará un duelo histórico que tendrá lugar en Vallecas este sábado por la Liga Santander, cuando el Rayo Vallecano se mida frente al Alavés.

El Rayo regresa a su estadio después de un mes en el que la actualidad ha pasado más por asuntos extradeportivos que por temas puramente futbolísticos. Y lo hace para albergar un duelo que no se producía ¡desde hace 15 años! en la máxima categoría del fútbol español.



El cierre del Estadio de Vallecas desde el pasado 27 de agosto ha estado vigente hasta este mismo viernes, en la previa del duelo, algo que ha mantenido en vilo, sobre todo, a ambas aficiones, que han mostrado su malestar por está situación de indefinición a lo largo de la semana.



En el aspecto puramente deportivo, el Rayo llega reforzado a este choque tras estrenar su casillero de victorias la pasada jornada en El Alcoraz, frente al Huesca, en un partido en el que los jugadores rindieron a mejor nivel que en anteriores partidos.



En cuanto al once titular no se espera que Míchel introduzca nuevas variantes dado el rendimiento mostrado en Huesca, por lo que todo apunta a que podría repetir el mismo equipo titular con Luis Advíncula por la banda derecha.