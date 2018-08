Luis Advíncula tendrá la oportunidad de mostrarse. El peruano será titular este sábado en el partido de Rayo Vallecano ante Atlético de Madrid por la fecha 2 de la Liga Santander. El peruano llegó con ansias de ganarse un espacio en los once iniciales y lo logró.

Míchel, el entrenador del Rayo Vallecano, comentó sobre las actuaciones de 'Bolt' y de Tito, quienes hicieron su debut oficial con el cuadro cruzado en la primera fecha del torneo español. Quedó gratamente asombrado.

"Tito y Luis Advíncula necesitan tiempo de trabajo para dar su mejor versión. No me puedo quejar de la actitud de los jugadores. Hoy nos han superado en ritmo. A seguir trabajando. Todos van a ir a más, no tengo ninguna duda", expresó el DT en conferencia de prensa.



Advíncula habría demostrado en los entrenamientos que su potencia y velocidad son la clave que necesita el Rayo Vallecano para hacerle daño al equipo de Diego Simeone. El duelo Lucas Hernández vs. Advíncula dará que hablar.