Erling Braut Haaland vuelve a ser noticia, pero esta vez no por sus actuaciones en el terreno de juego con el Manchester City o con la selección de Noruega. Conocido por su increíble capacidad para marcar goles y su perfil relativamente discreto fuera del fútbol, Haaland se enfrenta ahora a una situación que podría manchar su imagen. Según el diario suizo Blick, el delantero noruego podría enfrentarse a un día de prisión en Suiza si no paga una multa de 60 francos suizos, equivalentes a unos 65 euros. Una cifra que para el delantero, quien percibe alrededor de 20 millones de euros anuales, resulta irrisoria, pero que pone en jaque su relación con las leyes del país alpino.

La infracción que generó esta multa ocurrió el pasado mes de octubre en el cantón de Vaud, un lugar conocido por su estricta normativa de tráfico y donde actualmente reside Alfie Haaland, padre del delantero. Según los reportes, la sanción estaría relacionada con una infracción de tráfico menor cometida mientras Haaland visitaba la zona.

Lo sorprendente no es la naturaleza de la multa, sino el hecho de que aún no haya sido abonada, lo que ha llevado a las autoridades suizas a advertirle que, si no paga, deberá pasar un día en prisión la próxima vez que entre al país.

Aunque la situación parece anecdótica, este tipo de sanciones son tomadas muy en serio en Suiza, un país reconocido por su rigidez en la aplicación de las leyes. Haaland, quien mantiene una vida personal tranquila pero en constante escrutinio, enfrenta un dilema que podría haber sido fácilmente evitable.





¿Más famoso por sus goles o por su entorno?





No es la primera vez que el entorno de Haaland llama la atención más allá de sus logros deportivos. Su padre, Alfie Haaland, ha sido protagonista de varias polémicas, desde comentarios controversiales hasta comportamientos cuestionables en eventos públicos. Ahora, esta multa pone en el foco a la familia del delantero noruego por motivos ajenos al fútbol, alimentando la narrativa de que, a pesar de su perfil discreto, los problemas suelen rondar a las grandes estrellas.

Sin embargo, Erling siempre ha preferido mantener su imagen pública enfocada en su rendimiento. En lo personal, se le conoce por su amor por la Costa del Sol, donde disfruta de sus vacaciones, y por su vínculo con la naturaleza de su Noruega natal. Este episodio en Suiza, aunque menor, representa un contraste con la imagen disciplinada y profesional que ha proyectado hasta ahora.

¿Cómo empezó la carrera de Haaland y dónde ha jugado?





La carrera de Erling Haaland comenzó en su Noruega natal, donde jugó en las divisiones juveniles de los equipos Bryne FK y Bryne Fotballklubb. En 2016, a la edad de 16 años, se unió al equipo de reserva del Molde FK, un club noruego de la primera división.

En 2017, Haaland hizo su debut con el primer equipo del Molde FK, donde marcó cuatro goles en su primer partido. Durante su primera temporada con el primer equipo del Molde, Erling Braut anotó 4 goles en 20 partidos.

En diciembre de 2018, Haaland firmó un contrato con el Red Bull Salzburg de la liga austriaca de fútbol. Durante su temporada de debut con el club, anotó 16 goles en 14 partidos de la Champions League y ayudó a su equipo a ganar la liga austriaca.

En enero de 2020, Haaland se unió al Borussia Dortmund de la Bundesliga, donde rápidamente se convirtió en uno de los delanteros más temidos del planeta. Para el 2022-23, arregló con el Manchester City por una suma cercana a los 70 millones de euros.

