El mundo se paraliza porque este domingo juegan Real Madrid y FC Barcelona en una nueva edición del Clásico de España. En el Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 32 de LaLiga EA Sports, blancos y azulgranas miden fuerzas en un encuentro que presenta al equipo de Carlo Ancelotti con ocho puntos de ventaja y la resaca emocional de eliminar al Manchester City en su casa con una nueva gesta europea, la oportunidad de dar el golpe final en el campeonato, ante un Culer golpeado en su moral tras ser remontado y eliminado por el PSG en la Champions League. A continuación, las alineaciones.

Carlo Ancelotti no tiene en mente cambios. Más allá del obligado en el carril izquierdo si opta por la precaución con Ferland Mendy que no completó el último entrenamiento. O de la inclusión, fresco de piernas, de Aurélien Tchouaméni, ausente en Mánchester por sanción, como central o mediocentro.

Si es en la defensa, Nacho Fernández podría caer al lateral izquierdo donde aparece Fran García como principal opción con un argumento de peso en su contra, la falta de ritmo competitivo. Ni un solo minuto en un mes, apenas 23 minutos en los dos últimos meses.

La firmeza del Real Madrid en LaLiga, enlazando 25 jornadas sin perder, con una única derrota en la visita al Cívitas Metropolitano. El mejor local sin caer en una sola ocasión en el Bernabéu, donde cedió dos empates en quince encuentros. Argumentos de peso en favor del líder que, sin embargo, llega más condicionado en el físico que su eterno rival.

Con Andriy Lunin en pleno esplendor tras ser el héroe en Mánchester con su firmeza y las dos paradas en la tanda de penaltis, el regreso de Tchouaméni y la confianza en la vuelta de la mejor imagen de Jude Bellingham en un día especial. Dio el triunfo en el clásico de la primera vuelta con un estreno a lo grande.

Un doblete que volteó el marcador. Estancado en los 20 tantos en su temporada desde el 10 de febrero, quiere volver a ser decisivo en un ataque con Vinícius, que hizo un triplete en el último clásico en la Supercopa, y Rodrygo Goes, reconciliado con el papel de goleador.

El Barcelona no quiere tirar LaLiga

También el último aliento del Barcelona que no puede permitir que la desventaja aumente a once puntos con 18 por disputarse cuando salga del Bernabéu. Con el único objetivo de reabrir la lucha por el título, llega más exigido a la cita. No solo por su situación en el campeonato, sino por la necesidad de responder a la reciente eliminación en los cuartos de final de la Champions.

Con todo, el Barça también tiene razones para la esperanza, ya que el cuadro catalán ha sumado 26 de 30 puntos posibles en LaLiga y es el único equipo de la competición que sigue invicto como visitante, con nueve victorias y seis empates.

En este último enfrentamiento, los de Xavi, descoordinados en la presión y tibios en el área, fueron acribillados por las transiciones del Real Madrid y se vieron sorprendidos por la posición interior de Vinicius, que neutralizó la estrategia del técnico egarense de desplazar a Ronald Araujo, su mejor marcador, al lateral derecho.

Esta vez se espera que el uruguayo forme en el eje de la zaga en una alineación que presentará pocos cambios respecto al once del jueves contra el PSG, con la principal incógnita de si Sergi Roberto y Andreas Christensen regresarán al centro del campo en detrimento de Pedro González ‘Pedri’ y Frenkie de Jong para dar equilibrio al equipo.

El Barcelona deberá recuperar la solidez defensiva que le había caracterizado en los últimos tiempos, mientras que en ataque sus opciones pasarán, en gran medida, por el desequilibrio de Lamine Yamal y el buen momento de Raphinha, que ha marcado cuatro goles en los últimos cuatro partidos.

Xavi contará con las únicas bajas por lesión de Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ y Alejandro Balde, mientras que recuperará a Íñigo Martínez, Joao Cancelo y Robert Lewandowski, que se perdieron el último duelo liguero contra el Cádiz por sanción.

Alineaciones de Real Madrid vs. Barcelona

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Fran García; Tchouaméni, Kroos, Fede Valverde, Bellingham; Vinícius y Rodrygo.

FC Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsí, Cancelo; Christensen, De Jong; Gündogan, Raphinha; Lamine Yamal y Lewandowski.

El partido entre Real Madrid y Barcelona será transmitido por DSports. (Foto: AFP)

¿En qué canales de TV pasan Real Madrid vs. Barcelona?

El partido de la fecha 32 de LaLiga entre Real Madrid y Barcelona, en el marco del segundo Clásico español del 2024 (antes jugaron final Supercopa de España) será transmitido en América Latina a través de la señal de DSports y DGO (DIRECTV) y SKY Sports en México. Mientras que España verá el partido a través de las pantallas de Movistar + y en streaming por DAZN.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Barcelona?

El Clásico español entre Real Madrid y Barcelona se jugará el domingo 21 de abril de 2024. En países como Perú, Colombia y Ecuador, el duelo empezará a las 2 de la tarde y dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay. En España, el duelo de los grandes de LaLiga EA Sports se podrá ver desde las 9 de la noche.

