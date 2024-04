La eliminación del Fútbol Club Barcelona en los cuartos de final de la UEFA Champions League, instancia a la que había llegado tras cuartos años de ausencia, frente al PSG, dejó un sabor amargo en el equipo catalán, y la expulsión del central uruguayo Ronald Araújo en el partido de vuelta fue uno de los momentos clave que marcaron el desenlace del encuentro. Las declaraciones posteriores del volante alemán Ilkay Gündogan, en las que criticó la acción del zaguero charrúa, generaron polémica en el seno del club, dejando un ambiente de tensión a solo horas de enfrentar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Gündogan expresó su opinión sobre la jugada que llevó a la expulsión de Araújo, señalando la importancia de tomar decisiones seguras en momentos clave del partido. “Es difícil decirlo, pero en estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro si vas a por el balón”, dijo el centrocampista alemán. Sus palabras desataron un debate sobre la actuación del uruguayo y su impacto en el resultado final.

Sin embargo, Araujo no tardó en responder a las críticas de su compañero de equipo. En una aparición pública como padrino de la 19ª edición dels Relats Solidari de l’Esport, el defensor uruguayo fue claro en su respuesta. “Prefiero guardarme para mí lo que pienso. Tengo códigos y valores que creo que hay que respetar”, declaró Araújo, dejando en claro su postura sobre el asunto.

Por su parte, Sergi Roberto, capitán del Barcelona, salió al paso de la controversia para calmar las aguas. En declaraciones a Movistar +, el polivalente jugador catalán aseguró que las declaraciones de Gündogan fueron malinterpretadas y que no reflejan ningún problema real en el vestuario. “Lo que hizo Gündogan fue explicar lo que pasó en el partido, pero sin ninguna intención de señalar a nadie”, afirmó.

El capitán del Barcelona también destacó la unidad del equipo y descartó cualquier división interna. “Estamos muy unidos. Que no busquen problemas donde no los hay, el equipo está muy unido”, dijo Sergi Roberto. Además, señaló que no ha sido necesaria ninguna reunión para aclarar la situación, ya que el equipo está constantemente comunicado y unido en el vestuario.

Sergi Roberto opinó sobre el lío que han montado Araújo y Gündogan. (Foto: Getty Images)

Luego de perder ante PSG, FC Barcelona volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la fecha 32 de LaLiga. El clásico está programado para el domingo 21 de abril desde las 2:00 p.m. (hora peruana, 9:00 p.m. en España). Será un duelo clave porque ambos están luchando en la parte alta de la tabla de posiciones.

En estos momentos, el cuadro ‘blaugrana’ se ubica en la segunda posición con 70 puntos; mientras que la ‘Casa Blanca’ es el líder de LaLiga con 78 unidades. Hay ocho puntos de diferencia y todavía hay 21 en juego (quedan siete jornadas para el final). Sin duda, el resultado de este clásico será fundamental para ver si el torneo se pone ‘picante’ o simplemente se aleja más el Real Madrid.

Real Madrid y Barcelona se ven las caras este fin de semana por el Clásico de España. (Foto: AFP)

