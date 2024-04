La eliminación del Manchester City en la Champions League, en la etapa de cuartos de final ante el Real Madrid, ha desatado una ola de rumores sobre el futuro del equipo de Josep Guardiola de cara al 2024-25. Mientras el conjunto ciudadano aún lucha por el título de la Premier y Copa FA, en las oficinas del Etihad Stadium ya se trabaja en la planificación de la próxima temporada, y parece que el entrenador catalán tiene en mente un objetivo claro para reforzar su zona de tres cuartos. El ex DT del Barcelona y Bayern entiende que solo con los mejores jugadores volverá a dominar el fútbol mundial.

En esa línea, según información del reconocido diario inglés The Guardian, Guardiola ha fijado su mirada en Jamal Musiala, el talentoso mediapunta del Bayern Múnich. A sus 21 años, Musiala se ha destacado como una de las jóvenes promesas más emocionantes del fútbol europeo, y su desempeño en la presente temporada ha captado la atención del entrenador español.

Sin embargo, la tarea de asegurar los servicios de Musiala no será fácil para el Manchester City. Aunque su contrato actual expira en junio de 2026, el Bayern Munich no tiene intenciones de dejar marchar al talentoso jugador sin una pelea. Musiala es altamente valorado en el Allianz Arena y el club bávaro no estará dispuesto a dejarlo ir por una cifra que no refleje su verdadero valor (110 millones de euros, según Transfermarkt).

El rendimiento de Musiala en la actual temporada ha sido impresionante. Con 10 goles y 6 asistencias en 24 partidos de la Bundesliga, y 2 goles más en 9 partidos de Champions League, el joven alemán ha demostrado su habilidad para marcar diferencias en el campo. Su versatilidad, visión de juego y capacidad para desequilibrar hacen de él un objetivo codiciado para el Manchester City.

Siempre según la citada fuente, la posible llegada de Musiala al Etihad Stadium sería un gran impulso para el equipo de Guardiola, que busca reforzar su plantilla en busca de nuevos éxitos tanto a nivel nacional como europeo. Sin embargo, con el Bayern Munich decidido a retener a su joven estrella, la operación se presenta como un desafío complicado para el vigente campeón de la Champions League.

¿Quién es Jamal Musiala?





Jamal Musiala nacido en Stuttgart, Alemania, el 26 de febrero de 2003, es un volante con ascendencia británica y nigeriana. Comenzó su carrera juvenil en el Chelsea antes de unirse al Bayern Múnich en 2019. Debutó con el primer equipo del Bayern en febrero de 2020, convirtiéndose en el jugador más joven en marcar un gol en la Bundesliga para el club.

Desde entonces, Musiala ha demostrado su talento y versatilidad en el campo, contribuyendo con goles y asistencias tanto en la Bundesliga como en la Champions League. A pesar de su corta edad, ha impresionado a muchos con su habilidad técnica, visión de juego y capacidad para desequilibrar en el último tercio del campo. Su futuro promete ser brillante, con el Manchester City y otros clubes importantes siguiendo de cerca su progresión.





JAMAL MUSIALA DATO Fecha de nacimiento 26/02/2003 (21) Lugar de nacimiento Stuttgart (Alemania) Estatura 1,84 m Nacionalidad Alemania e Inglaterra Posición Volante Pie Derecho Agente 11WINS Club actual Bayern Munich Fichado 01/07/2020 Contrato hasta 30/06/2026 Valor de mercado 110 millones de euros

Jamal Musiala tiene contrato con el Bayern Munich hasta el 30 de junio de 2026. (Foto: Getty Images)

