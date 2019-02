El primero de muchos: así fue el primer golazo de Morata con el Atlético de Madrid [VIDEO]

Levantó a todos los colchoneros de sus asientos, abre los espacios para recibir los aplausos del Wanda Metropolitano y Diego Simeone lo grita a todo pulmón. Álvaro Morata marcó su primer gol como jugador del Atlético de Madrid, fue un golazo de zurda y todos los aficionados esperan que sea el primero de muchos, así como el delantero español del Chelsea.



A los 31 minutos del Atlético de Madrid vs. Villarreal , el ex Chelsea se metió al centro del área, vio que Filipe Luis tomaba la banda izquierda y se puso a la espera de la pelota. El lateral brasileño mandó el centro y Morata definió con la zurda para marcar el gol. Golazo.



Álvaro Morata había tenido algo de mala suerte, puesto que el VAR ya le había quitado dos tantos bien polémicos. De acuerdo a las imágenes, hay quienes aseguraron fueron goles válidos, hay otros que no dicen que no. Lo cierto es que Morata ya celebra en LaLiga.



Álvaro Morata se encuentra cedido por el Chelsea y hay mucha incertidumbre si comienza a destacar con el Atlético de Madrid. ¿Se quedará en Madrid o volverá a Londres?



► Que se entere el Real Madrid: Neymar y la decisión final sobre su futuro en el PSG



► Por si Rakitic termina saliendo: el crack del mediocampo que Leo Messi recomienda para el 2019-20



► Nos habíamos olvidado de él: la sorpresa en la convocatoria del Real Madrid ante la necesidad de rotar



► Fantasmas del pasado: las 100 promesas mundiales de hace más de una década con un peruano [FOTOS]