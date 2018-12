Sin pelos en la lengua. Pese a que no deja de ser una anécdota, ha dejado en claro su preferencia aunque puede que algunos hinchas lo interpreten de manera distinta. André Silva no tuvo reparos en reconocer que el Barcelona o el Manchester City son mejores que su propio equipo el Sevilla , al menos en cuanto a los videojuegos se refiere.

"Me encanta jugar a la PlayStation pero para ganar no puedo jugar con el Sevilla y por eso me elijo el Barcelona o el Machester City porque el juego del Sevilla no es tan fuerte y mis primos eligen siempre equipos muy fuertes", declaró el delantero portugués en una entrevista con 'O Jogo'.



"Como no me gusta perder, tiene que ser así", añadió el atacante luso de 23 años, quien llegó esta temporada al cuadro andaluz procedente del AC Milan.



André Silva ha tenido una buena primera parte de temporada, donde arrancó con toda la pólvora aunque luego su relación con el gol fue decayendo. Aún así, ha sumado ocho goles en lo que va del curso.