Malas noticias para Valverde: los partidos que se perdería Ansu Fati con Barcelona

Barcelona está cerca de perder a Ansu Fati por un mes. El delantero estrella de los azulgranas no deja de ser noticia cada partido que participa; sin embargo, Ernesto Valverde podría no contar con él por un tiempo debido a que se confirmó este viernes que ya tiene la nacionalidad española.

Que el juvenil sea español, hace que sea convocable para el Mundial Sub 17 que se disputará entre octubre y noviembre de este año.Todo parece indicar que será así, su nombre ya aparece en la prelista publicada por David Gordo.

El partido más importante que se perdería Fati sería el 'Clásico' español. Barcelona y Real Madrid se verán las caras en el Camp Nou el próximo 27 de octubre. El Mundial empieza el 26 y no estará disponible hasta el 3 de noviembre cuando España finalice la fase de grupos.

También estará ausente en el Barcelona vs. Valladolid del 30 de octubre y el Levante vs. Barcelona del 3 de noviembre. Asimismo, de llegar a la final del campeonato, que se celebra el 17 de noviembre, tampoco estará disponible para el Barza vs. Slavia Praga del 5 de noviembre ni para el Barcelona vs. Celta del día 10.

Un encuentro más de Champions League se suma a la lista. La ida ante Slavia Praga del 23 de octubre al concentrarse una semana antes de que empiece el campeonato.

¿Cuánto gana Ansu Fati?

Según el periodista catalán Lluís Canut en el programa ‘El club de la mitjanit’, emitido en Catalunya Ràdio y televisado por Esport3, Fati percibe un sueldo de 300 mil euros por temporada. Todo un dineral para un jugador que ha saltado de los juveniles al primer equipo del FC Barcelona sin pasar por la filial.



En su último renovación, en la que estuvo asesorado por Rodrigo Messi, hermano de Lionel, Ansu Fati recibió una prima de 700.000 euros, firmó hasta 2022, con opción de ampliación por dos temporadas, y en el club le pusieron una cláusula de 100 millones de euros.



