El tiempo no lo cura todo: la 'herida' en Sevilla con Barcelona por Ansu Fati

Se mostraba nervioso, viviendo un sueño impensable y con una emoción que no cabía en su metro con setenta y ocho centímetros. A los 78 minutos del duelo entre Barcelona ante Real Betis en el Camp Nou, ingresó Ansu Fati de 16 años por otra de las perlas culés, Carles Pérez -autor de uno de los goles-. Las gradas no dejaron de aplaudir y demostrarle su respaldo. Sin embargo, a casi 1000 kilómetros al sur, cerca del Atlántico, el malestar iba en aumento.

Cuenta ' Sport' que, en Sevilla , club donde se formó Ansu, existe un malestar generalizado que proviene desde el 2013, año en que el bisauguineano -juntos a su hermano- dejó el club andaluz para irse a La Masía.

" Tenemos 27 equipos de fútbol y nos hemos visto obligados a blindar a jugadores alevines para evitar fugas principalmente al Barcelona, cuya nueva Masía la acaba de inaugurar un jugador de nuestros escalafones inferiores al que se han llevado con 11 años y junto a su hermano de 14 ", explicó el José María del Nido, presidente del club en ese entonces.

" He leído una entrevista de Blatter en AS en la que indica cómo el Barça ha sido el club europeo que más denuncias ha recibido como consecuencia de sustracción, por llamarlo de alguna forma, de jugadores de escalafones inferiores de equipos españoles en los últimos cinco años. Eso ha motivado que paguemos ahora a muchos jugadores de escalafones inferiores que antes no cobraban ", añadió por entonces.

El malestar con el club catalán se mantiene. No se olvida que le quitaron a una de sus perlas que podría haberle dado un gran ingreso económico a futuro. En el 2013, cuando se dio el cambio para Ansu Fati, los sevillistas pasaban por una situación económica complicada, que los obligaron a realizar la venta de futbolistas que eran importantes, como el defensa Emir Spahic y el guardameta Diego López.



Debut soñado

Ansu Foti tuvo el mejor día de su vida este domingo. Imposible un momento que converja sentimientos de alegría, temor, nervios, ilusión y pragmatismo en la vida de la nueva perla del Barcelona. Con apenas 16 años, hizo su debut en la Liga Santander y en el mismísimo Camp Nou ante el entusiasmo de casi 80 mil personas.

Además, el propio capitán y máximo referente del barcelonismo, Lionel Messi, lo abrazó, felicitó y le dedicó un sentido post en sus redes sociales, dándole la bienvenida al juvenil. Seguro tendrá pocos minutos, se los irá ganando con el tiempo, pero ya emociona a más de un culé como posible heredero del '10'.

