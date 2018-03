El capitán barcelonista Andrés Iniesta ha admitido que antes del 30 de abril tiene que tomar una decisión sobre su futuro, ya que, aunque no lo ha desvelado, dispone de una importante oferta procedente del fútbol chino.



"Es una decisión que conoceréis después de que lo hable con el club. Antes del 30 de abril tengo que tomar una decisión y la que sea será la más honesta. Aún quedan unas semanas", ha dicho Iniesta en la zona mixta del Camp Nou.



"Hay dos opciones: seguir en el Barça o marcharme. No cambia nada del discurso que hice cuando renové", ha recordado el capitán azulgrana, quien ha admitido que mereció la pena el esfuerzo para poder estar con el equipo, después de que se lesionara muscularmente hace diez días ante el Atlético de Madrid.



"He forzado lo que tenía que forzar. Ya estaba todo hablado. Tampoco era recomendable estar muchos minutos más en el campo, pero al final, todo salió muy bien", ha indicado.



Por otro lado, y ya respecto a lo que pasó este miércoles en la Champions, Iniesta aplaudió a su compañero Lionel Messi , autor de dos tantos en el 3-0 sobre el Chelsea, para clasificar a los azulgranas a cuartos de final del torneo.