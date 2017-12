Campeón de la Copa Libertadores con Gremio y candidato a ser mundialista con Brasil en Rusia 2018. Arthur es uno de los jugadores de moda y en Europa, los mejores clubes siguen de cerca al volante de 21 años. Como suele pasar, los equipos que lo acechan son FC Barcelona y Real Madrid.



Es precisamente a este tema al que se ha referido el presidente del equipo de Porto Alegre en una entrevista con el diario 'Marca'. Romildo Bolzan ha dejado en claro que no existen ofertas concretas de ninguno de los dos clubes por el crack brasileño .



"Por ahora no nos han dicho nada. Sí hemos visto que se ha hablado algo, pero directamente no nos han dicho nada", dijo Bolzan sobre Arthur. Las declaraciones respecto al supuesto interés del Barcelona fueron por la misma linea.



"No hay ninguna oferta alguna del Barcelona al Gremio, ninguna. No se han puesto en contacto con nosotros y si lo hicieran lo que les vamos a decir es que la única manera de que salga es pagando la cláusula, de 50 millones de euros", dijo Bolzan.