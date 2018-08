El viernes, FC Barcelona ha confirmado el fichaje del volante chileno Arturo Vidal , quien llega desde el Bayern Munich para convertirse en la cuarta contratación del mercado de pases.



La institución no publicó las cifras del fichaje. Sin embargo, el diario 'Sport' informa que los blaugranas pagaron 20 millones de euros al Bayern Munich, dueño de los derechos del jugador. Mientras que el salario será de 9 millones anuales.



Las partidas de Andrés Iniesta y Paulinho debilitaron la zona media de Barcelona. Entonces, Ernesto Valverde solicitó el fichaje de un volante. Como Adrien Rabiot no pudo salir de PSG, Arturo Vidal tiene el perfil para vestirse de azulgrana



Y con la llegada de Arturo Vidal al FC Barcelona, los hinchas del club azulgrana ya imaginan cómo será el once de Valverde con el chileno, Coutinho, Lionel Messi y Luis Suárez. Sin duda un equipazo que debe llevarse la Champions.