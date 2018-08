En Chile no deja de hablarse de Arturo Vidal , probablemente el mejor jugador que hayan tenido en su historia. Fuera del Mundial de Rusia 2018, el volante chileno resuene en el mercado de fichajes con su inminente traspaso al Barcelona. ¿Por qué ese cambio? Simple, no está Paulinho en el cuadro azulgrana y Nico Kovac no lo quiere para la próxima temporada, por lo que el mediocampista rumorea en Cataluña y sería un grandísimo fichaje.



Arturo Vidal se iría al Barcelona a cambio de 25 millones de euros, restándole solo una temporada de contrato con el Barcelona. El ‘Rey’, como le conocen en el mundo, llegaría por las próximas tres temporadas, pese a que tiene ofertas – económicamente más importantes – como la del Inter de Milán y AC Milan, equipos top de Italia. Pero, ¿por qué el Barcelona?



Es simple, es el Barcelona. Con los culés y, Lionel Messi como Luis Suárez como compañeros, Arturo Vidal puede luchar por un sueño no cumplido hasta la fecha: ganar la Champions League. El mediocampista de la Selección ya lo ganó todo – a nivel local – con la Juventus y el Bayern Munich, por lo que la ‘Orejona’ se ha convertido en una obsesión para él.



A sus 31 años, Vidal sabe que si quiere conquistar el título que le falta, y sobre las propuestas que tiene, solo lo puede hacer en un equipo como el Barça, rodeado de jugadores ganadores como Messi, Suárez, Coutinho y compañía. De ahí que el chileno esté dispuesto a dejar de lado el dinero, pues tanto en la Juventus como en el Bayern ha conseguido grandes contratos, y le dé toda la prioridad al Barça.