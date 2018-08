Muchos no lo tenían, pero los culés se movieron rápido para sumar su incorporación.Barcelona ha cerrado uno de los fichajes más sonados del mercado de verano en Europa: Arturo Vidal. El entrenador de los catalanes, Ernesto Valverde, ha quedado conforme con la llegada del mediocampista, procedente de Bayern Munich.

Las ausencias en la volante preocuparon al entrenador azulgrana. Pero, la contratación del chileno Arturo Vidal deja más tranquilo al 'Txingurri'. Por ello, el técnico del Barcelona destacó las cualidades de la cuarta incorporación para la primera plantilla.

"Esperamos que Vidal nos aporte energía en el mediocampo. Tiene experiencia y calidad contrastadas. Tiene números de haber jugado muchos partidos allá donde estaba. No pasa desapercibido en los encuentros. Esperamos que nos aporte cosas. Es un perfil diferente, próximo a Paulinho. Espero que nos pueda ayudar", indicó Valverde.

Arturo Vidal recién se sumará a las prácticas de Barcelona en las próximas horas. Valverde considera complicada la presencia del 'Rey' frente a Sevilla por la Supercopa de España, aunque desea que el jugador se adapte rápidamente al ritmo de La Liga.

"Esperamos a corto plazo, medio y largo que nos ayude mucho. En la Supercopa no sabemos cómo estará. El hecho de pasar de una Liga a otra no lo tiene que extrañar demasiado, así que esperamos que entre rápido. ¿Si es el jugador que quería? Yo no hago peticiones con los jugadores que tienen que venir. Todos participamos de ello. El club es el que ficha", añadió.

Ernesto Valverde considera que las características de juego de Arturo Vidal pueden enriquecer el estilo del Barcelona. También descartó que la veteranía -tiene 31 años- pueda ser una factor determinante en el rendimiento.

"En un club como el nuestro hay espacio para muchos tipos de jugadores. Es cierto que hay unos que te marcan el estilo y otros que cuando llegan lo enriquecen. Creemos que nos puede ayudar su experiencia", finalizó.