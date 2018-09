Arturo Vidal festeja. La seguidilla de partidos del FC Barcelona en LaLiga Santander y Champions League en los próximos días ha hecho que Ernesto Valverde eche mano al banquillo y decida poner al volante chileno como inicialista este domingo ante el Girona.

Tal como lees. Arturo Vidal será titular por primera vez en el Barcelona desde su llegada desde el Bayern Munich en el pasado mercado de verano. Ante la necesidad de hacer rotaciones, el técnico de los azulgranas decidió confiar en el 'Rey'.



El once del Barcelona para enfrentar al Girona se completa con: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Arthur, Arturo Vidal, Dembele Messi y Suárez. Los azulgranas deben lograr un triunfo para recuperar la punta de la Liga Santander.

Hay que recordar que hace unas semanas, Ernesto Valverde pidió calma a quienes querían ver a Vidal de titular en el Barcelona y le recomendó que se ponga en forma.

"Lleva cuatro meses de inactividad. Tiene que habituarse a la forma de jugar y también tiene que competir con otros jugadores y luego ya decidiré yo si jugará o no. ¿Si está para 90 minutos? No lo sé, habrá jugadores que estén para 90 minutos y no jueguen", dijo.