Arturo Vidal será el próximo jugador del Barcelona , de acuerdo a la RAC1 como medios de España como Cataluña. El volante chileno quiere jugar en el cuadro catalán, mientras espera que el Bayern Munich y los culés afinen detalles en el contrato. ¿Qué es lo que falta? La cifra del traspaso definitivo, el cual rondaría los 25 millones de euros, según los mismos medios.



Ante la partida de Paulinho al Guangzhou Evergrande, el Barcelona busca un jugador de calidad para reforzar el mediocampo y sería el mismo ‘Rey’ Arturo. Conocido también por los temas extradeportivos, el chileno se convierte en una especie de apuesta por la dirigencia culé, aunque confían en su predisposición para ganar la Champions League y sentir el peso del camerino con Lionel Messi, Piqué y Luis Suárez. Todo no es fácil ahí.



Arturo Vidal sería anunciado este viernes como fichaje – de forma oficial – por las cuentas del club de Barcelona, de acuerdo a medios españoles. Con el cuadro catalán en medio de la pretemporada en Estados Unidos, el ‘Rey’ viajaría a Cataluña para estampar su firma y hacer historia – nuevamente – en un equipo top de Europa. Primero la Juventus, luego el Bayern Munich y finalmente el Barcelona. En Chile solo esperan que ya sea haga oficial.



A Arturo Vidal le queda una temporada de contrato con el Bayern Munich, por lo que los bávaros pretenden sacar algo de dinero por un jugador con el que no cuenta Nico Kovac. La pasada temporada dejó de ser titular indiscutible y todo indica que necesita nuevos aires.



Arturo Vidal pasaría a ser el cuarto refuerzo del Barcelona, tras las confirmaciones de Lénglet, Arthur y Malcom. Con el traspaso del chileno, Yerry Mina tiene los días contados. El lugar de extracomunitaria pasaría a manos del chileno y no del colombiano.