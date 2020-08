Mañana bastante agitada en el Can Barça. Ronald Koeman no ha perdido tiempo y ya arrancó su plan de reestructuración del primer equipo azulgrana. El técnico holandés quiere empezar la pretemporada con los jugadores con los que sí va a contar y ya empezó a hablar con ls futbolistas que no seguirán. A Suárez le ha seguido los pasos Arturo Vidal.

Según adelanta el medio catalán 'RAC1', Koeman le ha avisado al centrocampista chileno que no está en sus planes, y que tendrá que buscar un nuevo equipo.

El caso del ‘Rey’ es similar al de Suárez, pues también le restaba un año de contrato, por lo que su abogado tendrá que llegar a una acuerdo económico con el club para rescindir su vínculo.

Volvería a Italia

Así las cosas, hoy más que nunca toma fuerza el posible regreso de Vidal a la Serie A, para ser precisos a la Juventus, club en el que estuvo entre 2011 y 2015, y donde coincidió con el ahora nuevo técnico del cuadro bianconero Andrea Pirlo.

De hecho, la prensa chilena informó hace unos días, que el mismo Pirlo le hizo saber a Arturo Vidal que cuenta con él para lo que será el próximo gran proyecto del club piamontés. Para el excampeón mundial en Alemania 2006, Vidal Pardo juega un papel clave en el mediocampo con el que sueña tener.

Sin embargo, según ‘La Tercera', Vidal no le dio una respuesta en ese momento a su excompañero, pues quería, primero, solucionar su situación en el Barcelona. Pero ahora que de la boca del mismo Koeman ya sabría que no seguiría, podría evaluar ya seriamente volver a Turín.

