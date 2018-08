Una vez confirmado el fichaje del chileno Arturo Vidal , el Barcelona estableció la agenda que tendrá el jugador de cara a su presentación oficial en el Camp Nou. Podrás seguir el acto EN VIVO EN DIRECTO por la señal de Barcelona TV y las incidencias por Depor.com.

Este domingo, el ex Bayern Munich participó en una sesión de fotos con la indumentaria del Barcelona en la tienda oficial del club, la misma que se hizo pública en las redes sociales (Facebook y Twitter) del equipo español.

La presentación oficial de Arturo Vidal será este lunes desde las 12:30 horas (5:30 a.m. de Perú) en la platea de primera grada de Tribuna del Camp Nou. Media hora antes, habrá firmado su contrato.

PAÍS HORARIO Perú 5:30 a.m. Colombia 5:30 a.m. México 5:30 a.m. Ecuador 5:30 a.m. Bolivia 6:30 a.m. Chile 6:30 a.m. Argentina 7:30 a.m. España 12:30 p.m.

Luego, el jugador mapocho pasará al gramado de juego, donde posará para los fotógrafos acreditados. Y finalmente está planeado que Vidal ofrezca su primera rueda de prensa como jugador del Barcelona.

De inmediato, el chileno se unirá a los trabajos de pretemporada con Ernesto Valverde a la cabeza, pensando en el partido por la Supercopa de España ante Sevilla a jugarse el próximo domingo 12 de agosto en Tander, ciudad de Marruecos.

Agenda de presentación de Arturo Vidal

5:30 a.m. Firma del contrato en el Palco Presidente Suñol en un acto privado



6:00 a.m. Presentación oficial en la Platea de primera grada de Tribuna del Camp Nou



6:30 a.m. Sesión fotográfica en el terreno de juego del Camp Nou



7:15 p.m. Rueda de prensa en el Auditorio 1899 del Camp Nou