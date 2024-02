Athletic Club vs. Atlético Madrid se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) en partido por semifinales de vuelta de la Copa del Rey. El juego se disputará este jueves 29 de febrero, en el Estadio San Mames, desde las 3:30 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de DSports (DIRECTV), SKY Sports, La 1 TVE y Movistar Plus para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Alex Berenguer le dio el triunfo al equipo de Ernesto Valverde, por lo que llegan con ventaja. Entérate el minuto a minuto más completo de todos, así como la programación del partido por Depor.

Athletic vs. Atlético de Madrid por Copa del Rey. (Video: Athletic)

Athletic vs. Atlético de Madrid: probables alineaciones

: Agirrezabala; De Marcos, Yeray, Paredes, Yuri; Iñaki Williams, Ruiz de galarreta, Beñat Prados, Oihan Sancet, Nico Williams; Guruzeta. Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Nahuel Molina, De Paul, Koke, Saúl, Lino; Llorente, Morata.