Todo tiene su final. Fernando Torres , delantero del Atlético de Madrid , anunció este lunes en un acto publicitario que esta será su última temporada en el club colchonero y que espera terminar su etapa celebrando un título.

"Quiero aprovechar la oportunidad para decir que esta va a ser mi última temporada en el club, es una decisión que no ha sido sencilla", anunció Fernando Torres , ex Liverpool y Chelsea de Inglaterra, en un acto con uno de los patrocinadores del equipo, la empresa surcoreana LG.

Torres cerrará así la segunda temporada de su carrera en el Atlético, que comenzó en enero de 2015, una decisión que aseguró "no ha sido sencilla" pero que ha tomado atendiendo "a la realidad y las circunstancias". "Sentía la obligación de decirle a toda la afición, que en la calle y los entrenamientos pregunta que si me voy a quedar, me han dado tanto cariño que de alguna manera siento la necesidad de decirlo", añadió.

También pidió que en el "mes y un poquito" que le queda en el club, la afición le acompañe en estos partidos, y le ayude a finalizar su etapa con un título. "Quedan muchos partidos en casa y que entre todos lo hagamos lo mejor posible para que al final de temporada lleguemos a un bonito final", sostuvo.



Le quedan por delante siete encuentros de La Liga Santander, cuatro de ellos en casa en el Wanda Metropolitano (Levante, Betis, Espanyol y Eibar) y al menos un partido de la Europa League contra Sporting Club de Lisboa, que podrían ser tres más si el Atlético llega a la final.

Fernando Torres jugó en segunda división con Atlético de Madrid. (Getty Images) Fernando Torres jugó en segunda división con Atlético de Madrid. (Getty Images)

Fuente (EFE)