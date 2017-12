Diego Simeone se ha ganado el cariño de todos los hinchas del Atlético de Madrid . El argentino ha sabido armar un equipo competitivo que esté a la altura del más alto nivel europeo. No por nada llegó a dos finales de la Champions League. Lamentablemente terminó perdiendo las dos contra el Real Madrid, verdugo de los rojiblancos.

Los delanteros siempre han sido el punto fuerte del Atlético de Madrid en los últimos años. Desde Fernando Torres en su primera temporada hasta Antoine Griezmann . El francés es uno de los que más ha gustado, llegando a estar en el podio del premio The Best.

Las cosas en el 'Aleti' ya no son lo mismo, razón por la que algunos jugadores han pensado en salir a un club de mayor alcance europeo, sobre todo ahora que quedaron eliminados de la Champions League. Simeone le abre la puerta a Griezmann.

"Me encanta ver crecer a mis jugadores y si uno de ellos viene y me dice que tiene la oportunidad única de jugar en un equipo determinado.. Si hizo todo lo que pudo por mí, como ha hecho Griezmann, diré que no es problema. Sé que necesita crecer", contó Simeone a ' L'Equipe'.

Por supuesto que se podrá ir en algún momento, igual que hicieron en su día Diego Costa o Arda Turan. No soy un desagradecido", agregó el técnico argentino.

Griezmann podría recalar en la siguiente temporada en el PSG o Manchester United. El club inglés tiene la primera opción dado que el delantero chocaría con algunas estrellas del cuadro galo.