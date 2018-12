Diego Simeone aseguró este viernes que no ha hablado con los directivos del Atlético de Madrid sobre la posibilidad de fichar en el próximo mercado de invierno para suplir la baja hasta febrero de Diego Costa , sino que "trabaja en consecuencia" con los futbolistas que tiene y para "potenciar" a los que pueden jugar.



"Tenemos variantes diferentes; Kalinic es más referencia delante, pero también lo puede hacer Correa, lo hizo Gelson Martins, Vitolo puede jugar tranquilamente detrás de Griezmann...", citó el técnico entre las posibilidades para reemplazar al atacante internacional español, de baja hasta febrero tras ser sometido el pasado miércoles a una operación en el quinto metatarsiano del pie izquierdo.



"En estos momentos, no hemos hablado (con el club para fichar en invierno). Y como siempre hacemos intentaremos a partir del partido que tenemos por delante buscar las mejores soluciones. Ojalá que Kalinic pueda tener continuidad, que Correa cuando juegue de delantero lo haga con precisión, como hizo ante el Mónaco, y cuando le toque a Gelson repita un poco lo que hizo con el Sant Andreu (en el encuentro de ida, con un gol)", insistió en rueda de prensa.



También lo hizo en cuanto a la posibilidad de que Víctor Machín, 'Vitolo', juegue de segundo delantero entre líneas por detrás de Antoine Griezmann. Ya lo ha ensayado varias veces en los entrenamientos de semanas pasadas: "Nos da precisión, trabajo como centrocampista, juega bien en los espacios chicos...".



"Son opciones que tenemos. Y un gran refuerzo a partir de febrero", añadió el técnico, en referencia a la vuelta de Diego Costa en ese mes cuando cumpla el plazo fijado para su recuperación, justo para la reanudación de la Liga de Campeones con los octavos de final, para los que el equipo rojiblanco ya está clasificado.



También fue preguntado por el delantero uruguayo Maxi Gómez, del Celta, por el que se habría interesado el Atlético según publicó 'Marca'. "Sería una falta de respeto hablar de un jugador que no está con nosotros con la posibilidad de que supuestamente venga como han comentado. No lo encuentro apropiado para opinar", respondió. EFE