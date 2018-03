Atlético de Madrid vs. Deportivo la Coruña se enfrentan este domingo por la fecha 30 de la Liga Santander desde el Wanda Metropolitano por la Liga Santander. Simeone utilizará once jugadores surgidos de la cantera en la convocatoria, seis de ellos en el once, con el debut de Carlos Isaac en el lateral y frente a la urgente necesidad. El partido lo puedes seguir por ESPN o por la web Depor.com

Un duelo entre dos polos opuestos, segundo contra penúltimo, diferenciados en 44 puntos y adversarios en el Wanda Metropolitano, en un choque que enfrenta la fe en la permanencia del equipo gallego, que encadena catorce jornadas sin ganar y está a ocho puntos de la salvación, con un bloque rojiblanco en cuadro.



Ni el delantero Antoine Griezmann ni el extremo Víctor Machín, 'Vitolo', ambos sancionados, ni los defensas Sime Vrsaljko, José María Giménez, Juanfran Torres y Filipe Luis, los cuatro lesionados, están a disposición del entrenador Diego Simeone para el partido, para el que sólo tiene 13 futbolistas de la primera plantilla.



Horarios en el mundo País Hora Perú 13:45 Argentina 15:45 México 12:45 Colombia 13:45 Chile 15:45

En la convocatoria hay once futbolistas surgidos de la cantera del Atlético. En la alineación habrá seis: los dos laterales, Carlos Isaac como debutante en la derecha y Lucas Hernández por la izquierda; y los cuatro centrocampistas, Gabi, Thomas, Saúl y Koke, este último de media punta dentro de un sistema 4-3-1-2.



Enfrente, la fe del Deportivo pasa por un milagro en el Wanda Metropolitano, donde quiere firmar un Domingo de resurrección para evitar la peor serie de partidos sin ganar en todas sus participaciones en Primera (ya ha igualado la más negativa de su historia) y tener motivos para creer que la permanencia es posible.



El conjunto coruñés lleva catorce jornadas sin disfrutar de una victoria esta temporada y además ha perdido en sus once últimas visitas al Atlético de Madrid en LaLiga Santander y no le ha derrotado a domicilio desde el curso en que ganó el campeonato y el equipo madrileño descendió a Segunda (1999-00).



Atlético de Madrid vs. Deportivo la Coruña: posibles alineaciones



Atlético de Madrid: Oblak; Carlos Isaac, Savic, Godín, Lucas; Gabi, Thomas, Saúl; Koke; Correa y Gameiro.



Deportivo la Coruña: Rubén Martínez; Juanfran, Albentosa, Sidnei, Luisinho; Mosquera, Guilherme, Muntari; Adrián López; Lucas Pérez y Andone.