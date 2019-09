'No Thomas, no Party': el agónico gol de Partey para el 3-2 final del Atlético de Madrid ante Eibar [VIDEO] En los descuentos, el mediocampista ghanés 'atropelló' a toda la defensa 'perica' para la remontada del Atlético de Madrid vs Eibar por la fecha 3 de LaLiga Santander en el Wanda Metropolitano.

Thomas Partey Thomas Partey marcó el 3-2 del Atlético de Madrid ante Eibar por la fecha 3 de LaLiga Santander. (Video: YouTube)