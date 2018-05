Atlético de Madrid vs. Espanyol se enfrentan este domingo desde el Wanda Metropolitano por la jornada 36 de la Liga Santander. Los 'Colchoneros' retoman la liga local ante un rival, sobre el papel parece, accesible. El partido iniciará a las 9:15 a.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de ESPN para toda América Latina. Podrás seguir el minuto a minuto por la web Depor.com



No hay errores posibles en el Atlético para seguir dependiendo de sí mismo y para alcanzar su mejor plaza final en la Liga desde el título del torneo que ganó en 2013-14, con el choque de este domingo contra el Espanyol en el estadio Wanda Metropolitano, donde no pierde desde enero.



PAÍS HORA Perú 09:15 Colombia 09:015 México 09:15 Ecuador 09:15 Argentina 11:15 Chile 11:15 España 16:15

Desde el 17 de ese mes, cuando el Sevilla remontó y se impuso por 1-2 en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, nadie le ha ganado en ese campo y sólo uno, el Girona, precisamente en el encuentro posterior a esa derrota, ha logrado batir allí la portería local en los últimos trece partidos de competición.



Una racha sensacional que pone en juego este domingo sin Diego Costa, Ángel Correa y Juanfran Torres, las tres bajas con las que el Atlético afronta el choque. El primero cumplirá sanción por ciclo de cinco tarjetas amarillas, el segundo está suspendido por su expulsión del pasado domingo, y el tercero se pierde su cuarto encuentro consecutivo por una lesión muscular.

El Espanyol, por su parte, visita al Atlético después de sumar dos resultados positivos tras la llegada de David Gallego al banquillo y con el objetivo de firmar un triunfo de prestigio ante un grande de la competición en el inexpugnable Wanda Metropolitano.



El cuadro catalán ya derrotó a los de Diego Simeone en la primera vuelta de La Liga por 1-0 y ahora confía en volver a hacerlo. Las sensaciones del vestuario blanquiazul son positivas y su juego ha mejorado en las últimas jornadas, sobre todo en el aspecto ofensivo, donde crea más ocasiones y marca más goles.

En las últimas diez temporadas de la Liga Santander , el balance de los blanquiazules en sus visitas al feudo del Atlético de Madrid es de dos victorias, un empate y siete derrotas. La última vez que el Espanyol ganó fue en la decimotercera jornada de la campaña 2010-11.



Atlético de Madrid vs. Espanyol: alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Giménez, Lucas; Vitolo, Thomas, Saúl, Koke; Griezmann y Torres o Gameiro.



Espanyol: Pau López; Javi López, David López, Naldo, Dídac; Jurado, Darder, Carlos Sánchez, Víctor Sánchez; Sergio García y Gerard Moreno.